La date de la tenu du 11e congrès du FLN n'est pas encore fixée. «La date de ce rendez-vous est tributaire de l'avancement des préparatifs du 11e congrès», a déclaré, hier, le secrétaire général du FLN, Abou El Fadl Baâdji, en marge de sa rencontre avec les superviseurs de l'opération de l'élection des délégués au congrès tenu à l'hôtel les Sables d'or, à Zéralda. «La date de l'organisation des assises sera annoncée prochainement quand nous seront prêts, probablement, avant la fin de l'année, mais il ne faut pas que nous soyons perturbés ou pressés dans nos préparatifs», a-t-il ajouté. «L'opération de l'élection des congressistes, l'ultime étape avant les assises, qui débutera dès aujourd'hui, s'étalera sur deux semaines», d'après l'instruction de l'homme fort du FLN. Cette échéance est qualifiée de «sensible» par le premier responsable du vieux parti. Ce dernier a exhorté ses hôtes (les présidents des commissions transitoires et les superviseurs de l'opération de l'élection des congressistes) à donner une meilleure image reflétant la place de leader qu'occupe le parti sur la scène politique nationale. Il a souligné que «la direction actuelle du parti a pu redonner la parole aux militants de la base et rétablir la confiance avec le peuple, mise à mal, dans un passé récent, par des pratiques archaïques de parachutage et du fait accompli...».

La preuve en est, soutient-il, que «le parti a triomphé à l'issue de toutes les dernières échéances électorales (législatives, locales, sénatoriales», tenues après le Hirak. La victoire du parti est, dira en substance l'orateur, «un message clair à tous les détracteurs qui seront tentés de s'attaquer ou mener une campagne hostile au parti». Cette réussite serait due à la vision de réforme stratégique conçue par la direction actuelle. Il a en outre salué, dans son allocution, «le succès» du Sommet arabe qui a été, a-t-il dit, sanctionné par des résultats «historiques». Il a également réitéré son soutien et sa totale adhésion à l'initiative de «la main tendue» ou «lam chaml» lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Par ailleurs, le parti devait élaborer et enrichir cinq avant-projets de documents qui seront soumis au débat lors du congrès et la tenue des conférences de wilayas et des congrès régionaux.

Le SG avait affirmé, précédemment, que «pour ne pas répéter les mêmes erreurs commises lors des 10es assises, où une vingtaine de mouhafadhas avaient envoyé des délégations parallèles, tous les congressistes seront cette fois-ci élus par la base». Après l'installation de la commission nationale préparatoire du congrès, en mai dernier, le parti avait déjà procédé à l'installation des comités de wilayas, préparatoires aux prochaines assises.