Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, aujourd’hui, un message de condoléances à la famille du défunt cheikh, l'imam El Hadj Mohamed Ramdane, Mokadem de la confrérie Tidjania à Boussemghoun. « La volonté divine a voulu que nous quitte notre cheikh, l'imam El Hadj Mohamed Ramdane, Mokadem de la confrérie Tidjania à Boussemghoun, parti d'ici bas après une existence vouée au service des mosquées », a écrit le président Tebboune, rappelant que le défunt a été un « imam et un guide, un éducateur attaché à l'apprentissage du Livre Saint à nos enfants, et un savant veillant à transmettre l'Unicité et le Soufisme ». « Elevé par Allah au rang des oulémas et des imams, il a été un des adeptes de la Zaouïa Tidjania, certifié par ses califes et ses érudits en reconnaissance de ses efforts au service de l'Islam dans la région d'El Bayadh et Boussemghoun, une région dont la population a de tout temps offert l'hospitalité aux imams », a ajouté le président Tebboune. « En cette douloureuse circonstance, je vous présente ainsi qu'à tous nos frères à Boussemghoun et les régions avoisinantes et à l'ensemble des adeptes de la confrérie Tidjania, mes sincères condoléances, implorant Allah le Tout Puissant de combler le défunt de ses bienfaits, de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis aux côtés des croyants et des sincères, et de prêter patience et réconfort aux siens A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons », a conclu le président de la République.