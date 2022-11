Les médias arabes ont qualifié le Sommet arabe pour l'unification des rangs arabes, ouvert mardi à Alger, de «grande opportunité pour dynamiser les mécanismes de l'action arabe commune, à tous points de vue», mettant en avant les efforts soutenus déployés par l'Algérie pour garantir le succès de cet important événement et aboutir à des recommandations qui répondent aux aspirations des peuples de la région.

Dans son éditorial intitulé Un sommet historique de par ses défis, le journal omanais El Watan souligne que le Sommet arabe d'Alger «est le premier sommet, depuis trois ans, où sont réunis les dirigeants arabes et constitue une grande opportunité pour dynamiser les mécanismes de l'action arabe commune, à tous points de vue».

Les événements survenus aux plans régional et international ainsi que les répercussions des grandes crises qui constituent un défi majeur pour les gouvernements et les peuples arabes imposent désormais aux dirigeants arabes, de par leur communauté de destin, de relever ces défis en s'érigeant en un seul bloc. Le site égyptien Al Yaoum Al Sabaa a, quant à lui, assuré une couverture spéciale du Sommet d'Alger qui vise à «réunifier les rangs arabes et à relever les défis de la région en éliminant toutes les causes à l'origine des tensions dans les relations interarabes», soulignant que le Sommet «donnera une forte impulsion à la position palestinienne et prendra des décisions à même de renforcer la résilience des Palestiniens sur leur territoire». Le quotidien Al-Aïn a rappelé que les travaux du 31e Sommet arabe d'Alger portent sur «des agendas avec de nombreux dossiers au sujet desquels les participants espèrent parvenir à un consensus permettant le règlement des crises de la région», relevant avec satisfaction qu'il s'agit du «premier sommet numérique» avec zéro papier.

Par ailleurs, le quotidien égyptien Al Ahram a indiqué que «le Sommet arabe revêt une importance particulière à la lumière des défis importants auxquels sont confrontés les pays de la région», soulignant que «le Sommet d'Alger préconise la concertation et la coordination entre les pays arabes pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région, outre le renforcement des intérêts arabes, au regard des différents défis de l'heure aux niveaux international et régional. De son côté, le quotidien émirati Al Ittihad a rapporté une déclaration du professeur des sciences politiques à l'université du Caire, Dr. Tariq Fahmi, qui a affirmé que «l'Algérie avait déployé des efforts colossaux pour assurer le succès du Sommet et sortir avec des recommandations pertinentes».

«Le Sommet arabe d'Alger qui se tient à une date à haute portée symbolique est porteur d'un message fort à savoir que le système régional arabe est toujours capable de relever les défis et de faire face aux difficultés», a-t-il dit. Soulignant l'impératif de voir «ce Sommet aboutir à des positions arabes unifiées et équilibrées face aux crises», il a soutenu qu' «il y a une occasion en or pour réaliser cet équilibre et l'unification des rangs arabes».