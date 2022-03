La fête de la Victoire a pris une symbolique particulière, hier matin, dans la capitale. Et pour cause, des familles entières ont pu bénéficier des clés de leurs nouveaux appartements, dans différents quartiers d'Alger. Il s'agit d'une opération de grande envergure, comprenant la distribution de plus de 32.000 logements, tous types confondus et de 40.000 pré-affectation Aadl 3. Dans la seule wilaya d'Alger, ce sont pas moins de 7 115 logements qui sont distribués, notamment dans les quartiers de Sidi Abdallah, Fayzi, Bou Ismaïl, Bouinan, Reghaïa, Shaoula et Ouled Fayet. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous de cette opération, qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, et où les familles ont reçu les clés de leurs logements flambant neuf.

À signaler, par ailleurs, que ce nouveau quota de logements comprend, 4597 unités de logements location-vente de type Aadl, 280 logements publics socio-locatifs, 238 logements de type Fnpos et 2.000 autres unités de logements de type Cnep-Immo. La cérémonie de distribution s'est déroulée dans une ambiance de liesse et d'euphorie, en présence de nombre d'officiels et de ministres. En effet, étaient présents le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine, ainsi que le wali d'Alger et le directeur de l'Agence AADL,aux côtés du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui a supervisé cette opération de grande envergure. Parallèlement, la cérémonie d'hier matin a été l'occasion propice pour le coup d'envoi de l'opération d'envergure de distribution de ces 32.000 unités de logements, à travers l'ensemble du territoire national. Simultanément, nombre de wilayas du pays procéderont également à la même opération de distribution de logements, suite aux instructions du ministre de l'Habitat qui a également donné le coup d'envoi de cette importante opération, qui recèle une importante symbolique, en ce jour particulier. En effet, la mise à profit de ce nouveau quota de logements tous types confondus, intervient pour marquer les célébrations du soixantième anniversaire de la fête de la Victoire. Une date historique à forte symbolique révolutionnaire et politique pour l'Algérie indépendante. Le ministre de l'Habitati a également fait part du lancement, hier,samedi, d'une opération d'attribution de décisions de pré-affectations de logements pour les 40.000 souscripteurs au programme Aadl 2, à l'échelle nationale. Parmi ce quota impressionnant, 10.000 souscripteurs à ce programme sont domiciliés à Alger, est-t-il précisé encore. Cette opération qui a débuté, hier, sera gérée via la plateforme électronique de l'Aadl a affirmé le ministre Tarek Laribi en rassurant sur la régularité de cette opération, qui va«se poursuivra jusqu'à ce que le dernier souscripteur au programme Aadl 2013, ou le dernier parmi ceux ayant introduit un recours et procédé au versement de la première tranche, bénéficie d'un logement, et ce à travers tout le territoire national», a-t-il précisé encore. Faut-il le rappeler, la politique nationale du logement traduit cette volonté de l'État algérien à poursuivre cet effort national, en vue de l'éradication de l'habitat précaire, la promotion du logement décent et le soutien indéfectible aux couches sociales les plus défavorisées. La variété des programmes de logement, à travers les différents types et formules proposées, dénote aussi cette volonté de lÉtat de rester à l'écoute de toutes les catégories sociales, conformément aux engagements du Président.

Cela, sans compter les nouvelles villes «Smart Cities», une vision nouvelle dans la conception de nos cités futures, où les infrastructures de base répondent progressivement aux standards et normes technologiques actuelles.