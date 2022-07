700 000 logements réalisés en l'espace de deux ans. C'est une prouesse exceptionnelle, surtout qu'en ce laps de temps, le pays n'a toujours pas été au mieux de sa forme au plan financier. En arrivant à la tête de l'État, l'une des principales promesses du président Tebboune était de ne laisser aucun Algérien sur le bord de la route. Il a ainsi fait de l'accès au logement un principe immuable de son mandat présidentiel. Il y a, bien entendu, la dimension sociale de l'entreprise. La demande demeurait conséquente malgré d'importantes étapes franchies dans la satisfaction des besoins des familles. On en veut pour preuve la fin des bidonvilles dans plusieurs grandes villes du pays. Alger est actuellement la seule capitale africaine à ne pas en compter. C'est le résultat d'un travail qui a débuté avec la pose de la première pierre du premier programme Aadl. La dimension sociale était donc importante certes, mais Abdelmadjid Tebboune y a vu également un prolongement économique. Lorsque le bâtiment va, tout va, dit-on. Il en a fait une réalité, en intégrant totalement la fabrication de logements en Algérie. Ainsi, près de 100% des matériaux utilisés dans tous les chantiers du pays sortent d'ateliers et d'usines algériennes. En logeant les Algériens, l'État fournit donc du travail à des millions d'artisans.

Depuis décembre 2019 et malgré la pandémie, les graves difficultés financières en 2020 et 2021, l'État n'a pas abandonné les classes moyenne et pauvre et a fourni des centaines de milliers de logements. Cet effort était d'ailleurs associé à des initiatives fortes en matière de pouvoir d'achat. La défiscalisation des salaires de moins de 30 000 dinars, la hausse du Snmg, l'augmentation du point indiciaire pour les fonctionnaires, et enfin, l'institution de l'allocation chômage, sont autant de promesses tenues par le chef de l'État en période de baisse des rentrées financières.

En deux ans et demi à la tête de l'État, le président de la République a redistribué d'importants fonds à tous les Algériens, sans déséquilibrer le budget du pays. L'Algérie est toujours désendettée, ses réserves de change n'ont pas fondu. Avec la hausse des prix du pétrole et une bonne performance des exportations hors hydrocarbures, elle fait partie du club des pays qui affichent un commerce extérieur très largement excédentaire et une santé financière qui renforce sa souveraineté économique et politique.