Les citoyens qui se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants au sein des assemblées locales, ont du coup, exprimé leur volonté de ne pas rater le coche d'un rendez- vous important, car déterminant le sort économique et social de leurs communes. C'est ce qu'a laissé entendre Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

Le responsable de cette instance a estimé que cette dynamique témoigne de la détermination des citoyens des communes concernées à «construire la démocratie».

Il a affirmé que les premières données des élections communales partielles dans six communes à Tizi Ouzou et Béjaïa, faisaient état d'une dynamique électorale

ascendante. En effet, dans une déclaration à la presse au siège de l'Anie au Palais des Nations, Charfi a indiqué que les premières données de l'opération électorale qui a concerné, hier, six communes, faisaient ressortir, dès le matin «des indicateurs démontrant que la dynamique électorale est ascendante comparativement aux anciennes élections», précisant que les réactions des citoyens dénotaient «leur détermination à prendre le développement local de leurs communes au sérieux».

Ainsi, les taux de participation à ce scrutin, ont, très tôt, pris une courbe ascendante. Ils atteignaient 12,47% à Béjaïa et 12% dans deux communes à Tizi Ouzou, à 13h00, alors que vers les coups de 11h, la wilaya de Béjaïa enregistrait un taux de participation de 4,43% et Tizi Ouzou 5,58%. Des taux qui ont été, rappelons le, communiqués par Charfi.

Le président de l'Anie avait auparavant salué la présence remarquable des encadreurs du scrutin au niveau des centres et bureaux de vote, qualifiant cette présence d «indicateur positif reflétant l'importance de ces élections décisives qui influeront positivement sur le processus électoral dans le pays».

Le taux de participation avait atteint à 15h00, 19,19% dans les quatre communes concernées par le scrutin à Béjaïa, contre 17,39% dans les deux communes de Tizi Ouzou, ne manquera pas de signaler par la suite Charfi.

À Béjaïa, a-t-il rappelé, les quatre communes concernées par le scrutin comptent quelque 40 centres et 144 bureaux de vote encadrés par 1208 agents, dont 1187 étaient présents à l'entame de l'opération, en sus de 259 observateurs, dont 209 ont marqué leur présence à l'ouverture des bureaux. Dans le détail, le corps électoral est de 10432 électeurs inscrits dans la commune de Feraoun, 4735 à M'cisna, 5432 à Toudja et 26180 à Akbou. Tandis qu'à Tizi Ouzou, a-t-il poursuivi, «11 centres et 27 bureaux de vote sont ouverts et supervisés par 244 encadreurs, tous présents à l'entame de l'opération, et chapotés par 70 observateurs qualifiés, dont 63 se sont présentés au début du scrutin». La commune d'Ath Mahmoud compte 5621 électeurs et celle d'Ath Boumehdi 5250, a-t-il poursuivi. Dans une déclaration au siège de l'Anie au Palais des Nations, Charfi a affirmé qu' «aucun dépassement ni infraction aux règles juridiques et constitutionnelles régissant l'organisation des élections n'ont été constatés pour l'heure», soulignant que «le respect des lois en soi traduit la maturité des citoyens dans ces communes et leur volonté de bénéficier de leur part du développement», qui passe exclusivement, a-t-il dit, par «la gouvernance et le choix du peuple».

Rappelons que le président de l'Anie, Mohamed Charfi, avait annoncé en septembre dernier, la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la réussite de ces élections locales partielles.

Charfi avait souligné «la mobilisation de l'ensemble des membres des délégations de wilayas et de communes relevant de l'autorité, en prévision de cette échéance électorale».

Pour rappel, lors des élections locales du 27 novembre 2021, les six communes concernées par ces élections n'ont pas été pourvues d'élus, faute de candidats, d'où l'organisation de ces élections partielles. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait signé, en juillet dernier, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau de quatre communes dans la wilaya de Béjaïa et deux communes dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont la date a été fixée au 15 octobre.

Le décret prévoyait également l'entame de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 20 au 28 juillet 2022, avait-on signalé.