La tradition ancestrale kabyle se perpétue. La solidarité à l'égard d'un membre de la communauté reste d'actualité. Qu'il s'agisse de maladie ou autre malheur qui frappe un individu ou une famille de la communauté, les habitants se mobilisent comme un seul l'homme pour lui apporter l'aide nécessaire pour faire face à la douleur. C'est le cas de la disparition du citoyen Allal Debou, qui n'a pas seulement défrayé la chronique mais a également provoqué un large élan de solidarité, qui a dépassé les frontières de sa localité d'origine pour toucher toutes les régions limitrophes. Disparu depuis le 24 juin au soir, des opérations de recherche n'ont pas cessé depuis. Ce sont d'abord les citoyens de sa commune, Sidi Ayad, relevant de la daïra de Sidi Aïch à Béjaia, qui ont décidé d'engager des recherches afin de la retrouver. Et ça continue depuis, pour toucher l'ensemble des communes de la région, notamment celle de Seddouk où il avait été vu pour la dernière fois.

Agé de 39 ans et père de deux enfants, Allal Debou, était un simple citoyen, qui de temps à autre effectuait des courses moyennant son véhicule pour arrondir ses fins de mois. Un vieux métier auquel s'adonnent de nombreuses personnes qui possèdent un moyen de locomotion. Ce jour là, il avait informé sa famille qu'il allait effectuer une course. Deux clients l'avaient sollicité pour les transporter vers Seddouk, une localité de la même région. Mais le soir venu, Allal n'était toujours pas revenu. Lendemain non plus. L'inquiétude gagna alors sa famille et ses proches avant de s'étendre pour toucher tous les citoyens de la commune. Deux jours après, n'ayant toujours pas donné signe de vie, une délégation de son village se rend dans la localité de Seddouk pour solliciter les villageois de la région, où il devait déposer ses deux clients pour participer aux recherches.

Entre-temps, sa famille, inquiète avait entrepris les procédures nécessaires, en alertant les services de sécurité. C'est ainsi que le véhicule de la victime avait été retrouvée à Ouled Hadadj, dans la wilaya de Boumerdès. Les choses s'éclaircissaient davantage puisqu'on saura que le véhicule de la victime avait été utilisé par deux personnes qui avaient eu un accident de la circulation avant de prendre la fuite, abandonnant le véhicule sur les lieux de l'accident. Le conducteur de la voiture touchée lors de l'accident de circulation, avait déposé une plainte contre les fuyards, pensant que l'un deux était le propriétaire du véhicule, avait-on expliqué à sa famille. De nouvelles révélations viendront par la suite pour confirmer que réellement quelque chose de grave s'était produit le jour de la disparition. Le téléphone de la victime a été par la suite localisé dans la même région de sa résidence. Mais seul le téléphone a été localisé.

La famille ignore jusque-là si la victime se trouvait aussi dans la même région ou ailleurs. Les recherches ont continué depuis plusieurs jours dans l'espoir de la retrouver saine et sauve à travers une grande mobilisation des services de la gendarmerie, des services de la Protection civile et surtout des citoyens qui se sont mobilisés afin de retrouver Allal Debou.