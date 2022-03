Les bouleversements économiques et financiers inattendus, induits par le conflit russo-ukrainien à l'échelle planétaire, donnent raison aux choix stratégiques des pays émergents, en matière de protectionnisme et de politiques socio-économiques. L'Algérie n'en déroge pas. Le recours à l'exercice de choix souverains dans une conjoncture de grands bouleversements planétaires suite à cette crise internationale, est un droit stratégique. Oui, les événements actuels qui n'augurent rien de bon, donnent raison aux choix stratégiques de l'Algérie, en matière de politique et d'orientation économiques. À l'horizon, se profile une série de cataclysmes économiques et commerciaux, jamais égalés dans l'histoire de la société mondiale. Selon des experts européens, plusieurs pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, la France et des pays de l'Europe de l'Est pourront être touchés par des crises alimentaires et un appauvrissement de larges couches de leurs populations.

«Le spectre d'une crise économique, alimentaire, énergétique, n'est plus à écarter, face aux développements vertigineux générés par le conflit russo-ukrainien», pouvait-on constater sur nombre de plateaux télévisés européens. En Algérie, nombreux sont ces «experts» et observateurs qui continuent à critiquer la voie empruntée par l'Algérie, et les options prises quant à ne pas contracter des endettements extérieurs, quant à réviser les Accords d'association avec l'Union européenne, quant à retarder l'accession à l'OMC, quant à favoriser la relance industrielle, quant à la réhabilitation du tissu économique public national, quant au plan de sauvetage des entreprises publiques en difficulté, etc... Pourtant, tout indique que ce sont les choix à retenir prioritairement, au vu des cas des modèles économiques taïwanais et coréens (Sud). De plus, la batterie des sanctions internationales et les tirs croisés des pays occidentaux visant à mettre à genoux économiquement la Russie, pourtant deuxième puissance mondiale, nous incitent à méditer largement ce cas de figure, ô combien instructif. Le protectionnisme économique national est plus que jamais au goût du jour, remettant sur le tapis les fameuses questions de l'indépendance économique et la sécurité, sous toutes leurs formes, économique, sanitaire, énergétique, alimentaire, logistique, financière, etc.... Sous leur manteau de grand pays libéral, les Etats- Unis d'Amérique exercent un protectionnisme économique sans égal, pour protéger leur marché intérieur. Les sur-taxations des produits chinois et les restrictions nombreuses imposées à d'autres produits étrangers par le marché américain, dénotent cette tendance mondiale en vogue depuis plus d'une décennie déjà. Même si le chemin parait encore long pour l'édification d'une économie forte en Algérie, les prémices d'un développement économique durable commencent à prendre forme, à travers une série de résultats probants. Certes, le modèle économique algérien est encore à la recherche d'un paradigme nouveau et pragmatique, afin d'aboutir à une réelle croissance. Néanmoins, les choix politiques économiques actuels restent subordonnés aux grands objectifs nationaux, contenus dans les engagements du président de la République. Le recours à des politiques de protection sélective, conjuguées à des plans de réformes structurelles efficients, la création de systèmes nationaux d'innovation, la mise en place d'un plan national de l'intelligence économique, un plan d'assimilation et transferts technologiques devraient permettre d'effectuer des avancées notables.