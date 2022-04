Conformément aux orientations pressantes du président de la République, un Haut conseil de l'énergie HCE vient d'être institué par décret présidentiel n°19. Il s'agit d'un organe appelé à jouer des rôles prépondérants, en matière de politique énergétique et de stratégie à moyen et long terme engageant le pays. Selon l'article premier de ce nouveau décret publié le 19 mars écoulé: le conseil devra «fixer les orientations en matière de politique énergétique nationale et d'en assurer le suivi». Le rôle du nouveau conseil de l'énergie, ne sera pas consultatif, puisqu'il sera présidé directement par le président de la République, lui-même.

Il est chargé d'élaborer, en quelque sorte, le modèle énergétique national, en fonction des ressources et potentialités existantes. Bien que succédant au Conseil national de l'énergie CNE, créé en 1995 et qui est resté lettre morte depuis, le Haut conseil national de l'énergie bénéficie d'un atout considérable, puisqu'il est stipulé dans l'article 4 de ce décret que le conseil est présidé par le président de la République. Ainsi, la mise sous l'autorité directe du président de la République de ce Haut conseil de l'énergie, devrait engendrer des aspects positifs, liés à l'efficacité et à la célérité dans l'exécution des actions et programmes arrêtés. Cela permettra également de passer outre les contraintes et les aléas de la bureaucratie administrative et autres, qui sont à l‘origine de moult retards et dysfonctionnements de projets, pourtant structurants.

Il convient de préciser, d'un autre côté, la nature de la composante de ce Haut conseil de l'énergie, dont le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l 'Intérieur, celui des Finances, celui de la Recherche scientifique et autre responsable, jouera en faveur d'un impact certain sur le terrain des résultats. Les rapports périodiques qui seront élaborés sous l'autorité du ministère de l'Energie, conféreront une efficience certaine au processus de suivi et évaluation engagé sur le terrain. La question est d'autant plus importante et cruciale, que ce nouvel instrument se voit confier l'élaboration de stratégies en matière de sécurité énergétique du pays, de transition vers un nouveau modèle national de production et de consommation d'énergie, la régulation du marché énergétique national, l'impact de la situation énergétique nationale et internationale sur le pays, la valorisation des ressources énergétiques.

D'autres aspects liés à la dimension énergétique en relation avec l'environnement et le changement climatique, ainsi que les alliances stratégiques et les partenariats internationaux, en matière énergétique figureront parmi les priorités de ce conseil. Des missions stratégiques de grande importance, face aux chamboulements planétaires et les risques liés aux basculements de l'ordre mondial, apparemment fragilisé par les conflits récurrents et façonnés par les déséquilibres imprévisibles des rapports de force. Face aux tarissements des ressources en hydrocarbures, conjugués aux défis imposés par les fluctuations de la géopolitique mondiale et à l'instar des pays développés, l'Algérie aspire accéder à un niveau supérieur en matière de gestion des ressources énergétiques renouvelables. La création de ce nouvel outil stratégique, participe de cette approche globale visant à arrêter un nouveau modèle énergétique et, partant arrêter une politique nationale adaptée aux fluctuations et volatilités des cours mondiaux.

Il va sans dire que les grandes et brusques mutations mondiales en cours, induites par les effets pervers des enjeux de la géopolitique et de la géographie des conflits, imposent des choix stratégiques et imprescriptibles aux pays émergents et du tiers-monde. L'Algérie qui n'échappe pas à ce constat établi multiplie les efforts, depuis peu afin de définir un nouveau modèle adapté, en matière de consommation et de sécurité énergétique. Le lancement du projet «Solar 1.000», faisant partie d'un programme national de développement des énergies nouvelles et renouvelables, englobant un plan de production de

15.000 Mw à l'horizon 2030, illustre ces choix stratégiques de l'Algérie.