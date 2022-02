La même source a rendu compte du bilan de ses activités durant cette même période dont les résultats probants entrent dans le cadre de la dynamique des efforts continus dans la lutte de la criminalité organisée sous toutes ses formes. Mais aussi dans la lutte antiterroriste. S'agissant de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté neuf éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans ce même contexte, rappelons que les éléments de l'ANP ont réussi à désarmer deux terroristes dans la région de Tamanrasset. Il s'agit des dénommés «El-Toudji Brahim» et «Arbi Ladmi Mohamed», qui se sont rendus, dimanche dernier aux autorités militaires à Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire.

Les deux terroristes ayant rallié les groupes criminels en 2012, activaient dans la région de Sahel. Cette opération réitère la détermination de l'Armée à lutter contre le terrorisme et toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis, sur le terrain afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, «en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 14 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 9 quintaux et 29,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 23 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 68,5 kilogrammes de la même substance», a indiqué le MDN dans un communiqué.

La même source a précisé que « 1,140 kilogramme de cocaïne et 603 299 comprimés psychotropes ont été saisis, lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires». De même, dans ce même contexte soit la contrebande «les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à 33 490 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Tamanrasset et Tindouf, atteste le communiqué du MDN sur lequel on pouvait lire également que « les gardes-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 184 individus à bord d'embarcations de construction artisanale». À noter aussi que «111 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Tlemcen, Naâma, Ouargla, In Amenas, El-Oued et Tindouf», soutient le MDN.