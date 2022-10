Un chauffard averti en vaut deux. La Gendarmerie nationale (GN) a rendu via sa page facebook Tariki, dédiée à la sécurité routière, un communiqué explicatif concernant l'information, relayée ces jours-ci, par de nombreux médias portant sur des sanctions de 50 000 dinars d'amende et de retrait de permis pour plus d'une année qui pourraient toucher les conducteurs. L'amende de 50 000 dinars algériens est une «amende maximale pour chaque conducteur qui dépasse la limite de vitesse légale autorisée de 30% ou plus,» explique le document de la GN. Cette mesure qui a de quoi «embêter» les automobilistes véreux est applicable pour les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou encore semi-remorque. Il en est de même pour chaque classe de véhicule. Dans le même communiqué, les gendarmes précisent que le retrait du permis n'est pas de leur ressort. Ce corps constitué a expliqué, dans ce sens, que lorsqu'un dossier prouvant l'infraction suscitée est transmis aux autorités judiciaires compétentes, en plus de la sanction citée ci-dessus, celles-ci peuvent suspendre le permis de conduire pour une période d'un an. La Gendarmerie nationale a via son communiqué, rappelé que les sanctions en question sont entrées en vigueur depuis la mise en application de la circulaire ministérielle conjointe, n°01 du 20 janvier 2022, relative à la suppression des procédures de suspension et de retrait des permis de conduire par les commissions étatiques chargées de la suspension des permis de conduire. Ainsi, aucun changement n'a donc été opéré depuis que le gouvernement avait annoncé la suppression du retrait systématique du permis de conduire en cas d'excès de vitesse, en février 2022, et de mettre en place un nouveau système afin de lutter contre les infractions au Code de la route. Lesdites sanctions prévues à l'encontre des contrevenants dudit code sont les bienvenues. Le durcissement des sanctions contre les contrevenants aux règles de la circulation routière n'est pas la seule démarche adoptée par les autorités compétentes pour juguler les accidents de la circulation, dont la série meurtrière se poursuit. Le dossier jouit d'une importance cruciale au plus haut sommet de l'État. Le ministère de la Justice a, dernièrement, mis en place un Comité multisectoriel pour réviser et modifier le Code de la route, afin de renforcer la sécurité routière. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire oeuvre, de son côté, en coordination avec ses partenaires activant dans le domaine de la sécurité routière, «à cibler les chauffeurs de bus pour les sensibiliser constamment à la nécessité de respecter le Code de la route». D'autres aspects sont visés par des recommandations afin de réduire le nombre d'accidents de la circulation, en l'occurrence celles faites par le commandement général de la Gendarmerie nationale à l'adresse des autorités compétentes. Il s'agit de la proposition de la concrétisation rapide du projet de régulation de la vitesse au niveau des bus qui sont très souvent impliqués dans les accidents de la route.