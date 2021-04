«Les services douaniers ont mis en place une série de mesures douanières ayant pour objectif la facilitation et le traitement du flux de marchandises, lesquelles induiront plusieurs avantages fiscaux et opérationnels pour les opérateurs économiques». C'est ce qu'a indiqué le directeur général des douanes algériennes, Noureddine Khaldi, en rencontrant en fin de journée de dimanche les opérateurs économiques de la région de l'Ouest au siège de la wilaya. Le directeur général des douanes, en visite de travail et d'inspection durant deux jours consécutifs dans la wilaya d'Oran, a été explicite en faisant savoir que «l'Administration des douanes algériennes s'attelle à la mise en place de facilitations au profit des opérateurs économiques», ajoutant que «le but étant d'assurer la mise à disposition de matières premières destinées au soutien de la production des entreprises algériennes à moindres coûts». Dans ce sillage, il a relevé «la compétitivité des produits algériens sur les marchés extérieurs et donc de réduire les délais de transit des marchandises dans les ports». «Les services douaniers appuient la concrétisation de ces dispositifs avec des mécanismes de communication durables et interactifs permettant de consulter en temps réel l'information douanière objective, de promouvoir son système informatique et de concrétiser le programme de numérisation des douanes algériennes», a-t-il annoncé, soulignant toutefois que «ces mesures de facilitations sont accompagnées de mécanismes de contrôle en coordination avec les différents services compétents, à l'effet de préserver l'économie nationale de toutes formes de fraude et de contrebande». Pour le directeur général des douanes «cette rencontre a pour objectif, de s'enquérir des préoccupations des différents acteurs du commerce extérieur».