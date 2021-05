Au grand bonheur des cinéphiles et des férus des distractions et émissions de loisirs, mais aussi des séries télés et feuilletons, le petit écran s'illumine par des productions aussi variées que riches. Mais ce n'est pas toujours la joie, faut-il préciser. Les mesures de déconfinement partiel et la proximité du Ramadhan aidant, il semblerait que la course contre le temps et la soif du gain rapide ont altéré le jugement de certains producteurs. Sans compter le débarquement d'une nouvelle race de «producteurs», peu scrupuleux et peu regardants sur les usages et les «normes» en vigueur durant le mois de carême.

L'Arav, quant à elle, semble nager dans un flou inexplicable. À la faveur du mois sacré du Ramadhan, connu pour être le mois où les Algériens regardent le plus les programmes nationaux ou encore les chaînes arabes, les productions télévisuelles prolifèrent. Plus de 60% de taux d‘audience est consacré aux programmes nationaux durant le mois sacré. C'est dire toute l'importance qu'accordent les Algériens à la programmation télévisée prévue pour le Ramadhan. Selon des études antérieures, la part d'audience des chaînes de télévision nationales, privées et publiques, se taillent la part du lion, en matière de temps d'audience. En apparence, la fructueuse production télévisuelle et cinématographique semble enchanter un audimat au vu du nombre et la variété des produits proposés. Malheureusement, tout n'est pas rose pour cette saison ramadhanesque 2021. Si certaines émissions accrochent l'audimat, d'autres vous saoulent, ou vous donnent franchement le tournis en plein Ramadhan. D'autres sont carrément répulsives. Il n'est pas utile dans ce propos, de nommer une quelconque émission, en particulier pour ne pas froisser les uns et les autres concernés par leur réalisation, ou encore susciter le courroux de certains indélicats, qui n'hésiteraient certainement pas, à défendre leurs produits, à la recherche de buzz perdus. À regarder de près certaines émissions télévisées, on est vite frappé par ces clonages et parodies flagrantes sur des concepts américains et français. Certains ont vu gros, en tentant de parodier Opra Winfrey, mais en vain. Ils sont finalement revenus à de meilleurs sentiments. D'autres encore ont tenté de cloner Jimmy Fallon et son émission «Late Shows». Partout dans le monde, les producteurs s'inspirent entre eux et à travers leurs programmes respectifs. C'est le cas des producteurs européens, pour ne citer que ceux-là qui, régulièrement, pondent des émissions qui ressemblent étrangement à certaines émissions US. Néanmoins, la touche personnelle est là pour rappeler que c'est juste une inspiration et non un clonage. Parallèlement, des émissions se ressemblant comme deux gouttes d'eau, fusent de partout à travers les différentes chaînes privées. Là encore, aucune valeur ajoutée au public. Celles-là semblent carrément sortir de l'audimat, car ne répondant à aucun paradigme culturel compatible avec les réalités psychosociales algériennes. Les clonages des émissions françaises sont les plus répandues sur les écrans TV. Il arrive parfois de croiser deux à trois émissions, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, sur une même chaîne de télévision. Mis à part les animateurs et les invités qui changent, parfois même le décor reste inchangé, ces émission ne rapportent pas de nouvelles valeurs ajoutées au téléspectateur, ce qui renseigne sur les clivages et les frictions entre les uns et les autres au sein d'une même chaîne de télévision. Pour ce qui est des sitcoms, certaines chaînes exhibent avec fierté des productions à la limite de la débilité. Une vraie insulte à l'intention des vertus sociales. Côté caméra cachée, pour laquelle le public algérien et, de manière générale arabe, est particulièrement friand. Ça tarit beaucoup. Les critiques acerbes de l'année écoulée et les mises en garde de l'Autorité de régulation ont dissuadé les chaînes de s'aventurer dans ces sentiers. Néanmoins, d'autres chaînes ont repêché les anciennes caméras cachées.