La police a saisi, depuis le début ce cette semaine, 1 243 tonnes de bananes, au niveau des wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et Chlef, affirme un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Cette énorme quantité saisie a été découverte lors de la perquisition de plusieurs entrepôts et de chambres froides, a précisé le document de la police. «Les spéculateurs ont recouru à un stratagème afin d'échapper à la vigilance des contrôleurs, consistant à stocker délibérément les quantités (saisies) au niveau des chambres froides pour les maintenir dans un état de maturité précoce et les commercialiser ultérieurement, à des prix exorbitants», souligne le même communiqué. Les perquisitions inopinées effectuées dans les wilayas précitées, se sont soldées par l'arrestation de sept individus. La même source affirme que des dossiers judiciaires ont été ouverts à l'encontre des mis en cause. Ceux-ci encourent de lourdes peines, pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Hamid Benzaoui, représentant de la Commission nationale du commerce extérieur (affiliée à l'Ugca) affirme que ces quantités sont très en deçà des besoins du marché. «La hausse des prix de la banane est due au manque d'offre et du gel des licences d'importation pendant de longs mois», affirme ce responsable. La banane n'est pas le seul fruit qui fait l'objet d'une spéculation effrénée, en ce mois sacré. Le lait, la semoule, la farine et l'huile de table attisent la convoitise des spéculateurs. Face à cette situation, l'Etat a décidé de sévir. Pour mettre fin à ces agissements, devenus source de stress chez le citoyen, une opération coup de poing est en cours dans le pays. Gendarmes, policiers (en tenue et en civil) et contrôleurs du ministère du Commerce travaillent côte à côte, pour traquer le moindre mouvement suspect des spéculateurs, et interviennent pour «interpeller» les «suceurs de sang». Au moment où nous mettons sous presse, de nouvelles descentes continuent d'être effectuées. En dépit du durcissement des lois contre l'informel et la spéculation, ces pratiques continuent d'entacher les activités commerciales. Rien qu'à Boumerdès, une quantité de 16 900 litres d'huile de table, destinée à la spéculation, a été saisie lundi dernier. Cette quantité importante a été découverte dans un lieu de stockage non déclaré, implanté dans un quartier populaire de la commune de Boudouaou. 10 personnes impliquées ont été arrêtées, lors de cette opération.