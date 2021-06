Entre sacraliser la volonté du peuple, mettre en priorité l'émergence d'institutions fortes et plaider pour la sécurité du pays, les candidats en lice pour les législatives du 12 juin, ne ménagent pas leurs efforts et sortent leurs arguments les plus forts.



El Bina: intensifier les investissements avec les pays voisins

À partir de Tamanrasset le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, est longuement revenu sur «l'importance d'accorder davantage d'intérêt aux pays voisins, notamment le Mali, le Niger et la Mauritanie, vu l'instabilité des régimes de gouvernance. Il est nécessaire d'intensifier les investissements dans la région, compte tenu des relations historiques, de fraternité et de voisinage qui nous lient. La stabilité de l'Algérie étant intrinsèquement liée à la stabilité de la région, il serait plus judicieux d'aider les pays voisins à travers, entre autres, la promotion du commerce de troc».

Sawt Echaâb: la volonté populaire en priorité absolue

Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a insisté, à partir de Tamanrasset, sur le respect de la volonté du peuple, précisant qu' «Il appartient au peuple de désigner ses représentants, en participant aux élections. Les choix du citoyen, conformément à la nouvelle Constitution, donneront lieu à un Parlement qui représente véritablement la société et, de là, qui définisse un nouveau paysage politique, émanation de la volonté populaire.Et le pouvoir législatif s'attèlera à transmettre les préoccupations des citoyens, exercera un contrôle sur l'appareil exécutif, et élaborera des lois qui répondent aux aspirations du citoyen à une vie décente»



MSP: «Nous voulons corriger le processus politique»

S'exprimant à partir de Sidi Bel Abbès, le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrazak Makri a tenu à préciser : «Au MSP, nous voulons corriger le processus politique et instaurer une véritable démocratie dans laquelle la volonté populaire sera concrétisée et nous sommes en lice dans ces législatives dans le cadre de la compétition positive à travers un programme ambitieux. Nous aspirons à opérer le changement et portons un programme qui peut être appliqué par le recours en premier lieu aux ressources humaines compétentes capables de mieux gérer et exploiter convenablement les ressources matérielles en faveur du citoyen».

FJD: Djaballah met en avant l'importance du choix des électeurs

Le président du Front de la justice et du développement, Abdallah Djaballah, est intervenu depuis Oum El Bouaghi, insistant sur l'importance du choix des électeurs, précisant: «Si vous voulez contribuer, même de manière modeste et progressive aux réforme et mettre l'Algérie sur la bonne voie de la construction et du développement économique, il est de votre devoir de connaître ceux à qui vous donnez votre voix. La seule alternative pour engager des réformes est de participer aux élections en votant pour les plus aptes.»

El Fajr El Jadid: «Un pays aussi grand que l'Algérie est relevé par ses institutions»

Depuis Blida, le président du Parti El Fajr El Jadid, Tahar Benbaibèche a affirmé que «la régularité des législatives du 12 juin est à même de restituer la confiance des citoyens envers les institutions de l'Etat, après l'avoir perdue en raison des anciennes pratiques, notamment les fausses promesses faites par les anciens élus. Un pays aussi grand que l'Algérie est relevé par ses institutions, en ce sens que nous nous dirigeons vers l'édification d'une nouvelle République impliquant un nouveau raisonnement et un haut sens de responsabilité».



TAJ: «Il est impératif que la politique soit porteuse d'une vision d'avenir»

À partir de Batna, la présidente du parti Tajamoue Amel El Jazaïr Fatma-Zohra Zerouati, a fortement souligné l'importance de se diriger vers une gouvernance forte et une vision claire pour la gestion des affaires du pays, indiquant qu'«il est impératif que la politique soit porteuse d'une vision d'avenir, fondée sur une planification sur l'évolution de la situation dans les années à venir. Chacun d'entre nous doit chercher la manière à travers laquelle il peut contribuer à édifier le pays sur des bases solides. L'impératif pour les élus de passer de la pratique de la politique du requérant à celle portant une véritable vision économique».



El Moustakbal: «Dépasser les crises et redonner confiance au citoyen»

Intervenant à partir de Mascara, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a rappelé l'importance de ce rendez-vous électoral, l'impératif d'en faire un point de départ pour l'Algérie nouvelle. Il a précisé dans ce sens, qu' «il est nécessaire d'exploiter les prochaines législatives pour construire des institutions fortes et démocratiques, permettant de propulser l'Algérie vers l'avant, de dépasser les crises et de redonner confiance au citoyen dans la possibilité de construire un avenir radieux pour les générations actuelles et futures, ce qui ravivera l'espoir de progresser dans tous les domaines, surtout que l'Algérie dispose de moyens matériels, naturels et humains énormes».



ANR: plaidoyer pour la révision de la politique du logement

Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a appelé, à Oum El Bouaghi, à une révision de la politique du logement, proposant de «renforcer le logement public locatif et de réviser le plafond des revenus mensuels estimés à 24 000 DA en portant le seuil à 36 000 ou 40.000 DA. Il s'agit d'une distribution équitable du logement associant la société civile aux opérations de distribution et accordant davantage d'intérêt pour la couche moyenne de la société par l'octroi de crédits sans intérêts pour bénéficier d'un logement».