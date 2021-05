Après une première semaine de campagne, les candidats en lice pour les législatives du 12 juin, ont pris le temps d'installer leurs stratégies et de roder leurs discours. Le week-end, leur a permis de mettre tout le monde sur le pied d'égalité en matière de présence sur le terrain.



Ennahda: «La participation aux élections est un soutien à l'Etat»

Intervenant de M'sila, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, a estimé que «les prochaines législatives constituent une opportunité pour opérer le changement. L'argument relatif à l'absence de garanties n'est pas fondé pour le mouvement Ennahda, considérant que la participation aux élections constitue un soutien à l'Etat et non au pouvoir.

L'ANR: la stabilité du pays doit être préservée

Revenant à partir de Relizane sur l'impératif de préserver la stabilité du pays, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a affirmé que «le choix du peuple de ses représentants au Parlement garantira la stabilité des institutions de l'Etat. Les élections législatives prochaines constituent une assurance de la stabilité des institutions de l'Etat et de la cohérence dans l'exercice des parlementaires».

Jil Jadid: «L'Algérie profonde est une force»

Consacré essentiellement au travail de proximité, qu'aux meetings, le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali a appelé, mercredi, à Guelma, à «se mobiliser et à assumer leurs responsabilités dans le processus de changement. Tous les villages, communes et wilayas du pays regorgent de compétences de haut niveau de formation et de conscience mais lorsqu'on leur demande de constituer une liste électorale, de prendre les choses en main et de créer le changement, ils refusent».

De ce fait, Soufiane Djilali a émis le souhait de voir sa formation politique «attirer les compétences lors des échéances électorales pour leur permettre d'accéder aux postes de responsabilité, car les prochaines législatives constituaient un premier pas et un début effectif pour le processus de changement».

Le MSP: «Il faut booster le développement local»

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrazak Makri, a affirmé, mercredi, depuis Bordj Bou Arréridj, que «le MSP dispose d'un programme ambitieux pour sortir le pays de sa crise pluridisciplinaire. Notre parti considère la wilaya de Bordj Bou Arréridj comme un modèle économique par rapport aux acquis réalisés dans le secteur privé, appelant à la «généralisation du modèle économique de cette wilaya à d'autres régions en vue de booster le développement local».

Le FBG: Belhadi met en avant l'importance du choix des représentants

Le secrétaire général du Front de la Bonne gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé, jeudi à Saïda, que «la réussite de la performance de la future instance législative est liée au bon choix des citoyens de leurs représentants au Parlement. La prise de décision politique et la réussite de la performance de l'instance législative sont étroitement liées au bon choix du peuple de ses représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) à travers ce scrutin».

El Islah: «Une Assemblée est un appui à la stabilité»

De Tizi Ouzou, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a considéré que «le scrutin du 12 juin constituera un pas vers le parachèvement du processus de changement réclamé par le peuple algérien, à travers la mise sur pied d'une assemblée représentative qui sera un appui à la stabilité de l'Algérie et aux institutions de l'Etat. La nouvelle loi électorale offre davantage d'opportunités aux compétences et à la jeunesse pour s'impliquer dans la vie politique du pays».



Le PRA: «Les investisseurs nationaux doivent être encouragés»

De Médéa, le président du PRA, Kamel Bensalem, a indiqué que «la politique nationale visant l'encouragement de l'investissement n'a, jusque-là, pas atteint l'objectif escompté. Les investisseurs nationaux devraient être encouragés et accompagnés. Soutenir ces investisseurs, dont la majorité font, aujourd'hui, face aux entraves, notamment bureaucratiques aurait, sans nul doute, un impact «certain» sur l'essor économique du pays».

Liste indépendante «Le changement»: moderniser le secteur agricole

La liste indépendante «Le changement» de la wilaya de Tlemcen en course pour les élections législatives du 12 juin prochain, oeuvrera à moderniser le secteur agricole, et à numériser les administrations et les institutions publiques si ses candidats seraient élus par les citoyens» c'est ce qu'a declaré la candidate Malika Belhadj, précisant que «la wilaya de Tlemcen est une région agricole par vocation, de ce fait, notre programme électoral accorde une place prioritaire à la modernisation du secteur agricole qui permettra d'augmenter et de diversifier la production et l'amélioration de sa qualité pour atteindre l'autosuffisance alimentaire».