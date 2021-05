Un vote massif, le renforcement du front interne, et l'édification d'une Assemblée populaire nationale forte, ont été les leitmotivs du début de la 2e semaine de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin. Les candidats focalisent sur un dénouement positif de son rendez-vous électoral, et semblent mettre en veilleuse toute autre ambition.



Talaie El Hourriyet: pour un vote en force

De Constantine, le président de l'instance de gestion du parti Talaie El Hourriyet, Réda Benouenane, a affirmé samedi à Constantine que «le vote est l'unique moyen pour les Algériens d'opérer le changement, édifier l'avenir des générations montantes et garantir la prise en charge de leurs préoccupations.

Le vote en force le 12 juin prochain constitue un moyen puissant pour changer la situation du pays et pour remporter la bataille de l'évolution politique et du développement économique».

Revenant sur les axes de son programme, le même responsable, explique que le parti s'engage à «concrétiser un programme ambitieux conforme à la volonté du peuple portant sur l'édification d'institutions fortes, de l'indépendance de la justice, la réhabilitation de la vraie citoyenneté et la mise en place d'un climat économique fondé sur l'équité et l'égalité des chances».

FAN: «Les Algériens en mesure d'imposer leur volonté.»

Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a appelé samedi dernier, depuis Batna, le peuple algérien à «assumer ses responsabilités et à se rendre massivement aux urnes le 12 juin prochain.

Les citoyens sont devant de nombreux choix, entre candidats de partis politiques et indépendants, pour élire leurs représentants dans la prochaine Assemblée populaire nationale, ils sont ainsi en mesure d'imposer leur volonté et contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle».

El Karama: «Voter massivement pour édifier des institutions fortes de l'Etat.»

S'exprimant à partir de Bordj Bou Arréridj, le secrétaire général du parti El Karama, Mohamed Daoui, a affirmé samedi que «les élections législatives du 12 juin prochain représentent une véritable opportunité de changement.

La concrétisation de ce changement interviendra au travers du choix de représentants compétents dans la prochaine Assemblée populaire nationale, lesquels oeuvreront, à satisfaire les aspirations des citoyens et à réhabiliter cette institution législative. La seule voie pour cela est de voter massivement pour édifier des institutions fortes de l'Etat».



El Islah: des engagements au lieu des promesses

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé, samedi dernier, à Jijel que «son parti à travers ses candidats ne donne pas de promesses, mais plutôt des engagements dont il oeuvre à concrétiser, au sein de l'Assemblée populaire nationale en cas de victoire de ses listes. La participation du mouvement El Islah aux législatives est intervenue suite à des garanties données par l'Etat».



L'Amenokal de l'Ahaggar: «Le devoir national vient avant la revendication.»

L'Amenokal de l'Ahaggar, Ahmed Idaber, a appelé, samedi, les citoyens de la région à «participer massivement aux législatives du 12 juin.

La participation massive aux législatives constitue une grande importance, car c'est un devoir national qui vient avant la revendication des droits. La participation aux élections législatives du 12 juin permettra à tout un chacun de contribuer à la réalisation du projet de l'Algérie nouvelle».



RND: Zitouni appelle à renforcer le front interne

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, a appelé, samedi dernier à Oran, la classe politique à «s'unir au sein d'un pôle fort réunissant tous les courants politiques pour édifier et renforcer le front interne en vue de défendre l'Algérie». Des axes de son programme électoral, Zitouni précise que le RND plaidera pour «la révision des salaires des députés et des privilèges octroyés aux cadres de la nation, afin que la candidature pour un siège à l'APN ne soit pas pour bénéficier d'un salaire mensuel, mais pour l'édification d'une institution parlementaire forte défiant tous les dangers qui menacent le pays à l'intérieur et à l'extérieur, un Parlement ayant une force de législation qui ne sera pas soumise aux lois exécutives».



PLJ : Une occasion historique

Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a estimé, samedi à Alger, que «les legislatives du 12 juin constituaient une occasion historique et une écheance decisive pour opérer le changement effectif par la voie des urnes dans un climat empreint d'entente», précisant qu'il s'agit là de la seule voie pour opérer le changement. Dans cet élan, il a appelé les Algériens à «participer en masse à ce rendez-vous pour concourir à l'édification d'une Algérie nouvelle».