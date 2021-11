Il n’est pas facile de prendre part à une course, lorsqu’on ne sait pas si on figure parmi les partants. C’est le dilemme que vivent jusqu’à, hier soir, de nombreux candidates et candidats figurant sur des listes sujettes à des suspicions. L’Anie de Béjaïa n’a, jusqu’à hier, pas encore ficelé totalement son travail, celui de rendre publiques les listes et les candidats partants.Qu’à cela ne tienne. La majorité des postulants s’investit déjà dans une campagne électorale. Une campagne loin de différer des précédentes, si ce n’est par son caractère de proximité et l’arrivée du Front des forces socialistes, qui a déjà pris une longueur d’avance sur ses concurrents, du moins sur le plan de séduction d’un électorat qui, pour l’heure, semble indifférent.

Le caractère tribal du vote à Béjaïa à travers ses différentes localités est à même de provoquer un intérêt pour la chose politique.

C’est déjà le cas dans certaines localités depuis le début de la confection des listes. Cette rivalité peut déboucher sur une participation conséquente, lors du prochain scrutin des locales. Mais, auparavant, il faudra convaincre un électorat traditionnellement réticent. Pour ce faire, les candidats des différentes listes optent pour une démarche de proximité. Ainsi la campagne de proximité et le porte-à-porte gagnent les faveurs des candidats aux élections locales, à Béjaïa. Une option pour laquelle ont opté tous les candidats rencontrés depuis le début de la campagne.

A cet égard, ils comptent renforcer leur cadence dès les prochains jours. Pendant les quatre premiers jours de campagne, plutôt discrète, si on excepte la sortie publique du FFS à Aït Smaïl, la tactique des candidats s’apparente à une sorte de « test » en jaugeant le terrain, une manière de prendre le pouls avant de se lancer dans la course. Par proximité, les candidats entendent faire du porte-à-porte et une personnalisation de leurs relations avec les électeurs, particulièrement, dans les villages et campagnes où les gens se connaissent et se côtoient, mieux à même d’appréhender les thèmes et les promesses. Les réseaux d’amitié, de famille, de village seront, de ce fait, déterminants dans le succès ou non de chacun.

Cette option reste la plus partagée par les postulants aux commandes des communes et de l’APW. On n’ en est plus aux appels du pied pour les chefs de partis, encore moins à l’affichage sur les sites réservés à cet effet, si toutefois ils seront mis en place d’ici là. « Je me contenterai de ce que me dicte la loi en la matière, sinon pour le reste, j’ai ma méthode et c’est la plus idoine pour capter les électeurs. J’irai chez eux, je leur parlerai pour les convaincre de voter pour moi et notre liste », affirme ce candidat qui en est à sa troisième expérience en la matière. Autant de gestes à renouveler pour donner de la couleur et du mordant à la mobilisation générale. Un pari faisable pour certains, dont la campagne a commencé lors de la confection des listes.