Après une campagne électorale officielle des plus inédites, les électeurs de Béjaïa sont appelés, aujourd'hui, à choisir neuf candidats parmi ceux et celles figurant sur les 17 listes électorales en lice. Les 563 390 électeurs que compte la wilaya de Béjaïa, au terme de la révision exceptionnelle du fichier électoral sont appelés, aujourd'hui, dans les bureaux de vote pour élire les neuf futurs députés qui représenteront la wilaya de Béjaïa dans le nouveau Parlement de la nouvelle Algérie. C'est ce qu'ont fait savoir les services de la représentation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) de Béjaïa (Drag). 1565 nouveaux électeurs ont été recensés, à l'issue de la dernière révision, en prévision des élections législatives anticipées. Par ailleurs, le nombre des radiés du même fichier électoral global de la wilaya s'élève à 3159 individus. Ceux-ci en ont été rayés pour diverses raisons, telles que les décès ou les changements de résidence. Nous apprendrons également que les électeurs de la wilaya de Béjaïa sont appelés à exercer leur droit institutionnel au niveau de 1 705 bureaux de vote, lesquels ont été répartis sur 509 centres de vote, a annoncé la même source. Pour le bon déroulement de la campagne électorale au niveau de la wilaya, les services de l'Anie avaient réquisitionné 500 sites d'affichage et 412 lieux de campagne, comme les stades, les salles de spectacles et les maisons de jeunes qui seront mis à la disposition des candidats à la députation. Durant 21 jours, ces mêmes candidats ont tenté chacun à sa manière de faire valoir les raisons de sa participation ainsi que les programmes électoraux mis en avant pour convaincre les électrices et les électeurs. Cette campagne officielle s'est singularisée par l'absence totale de meeting populaire, y compris celle des chefs de partis, habituellement présents, en pareille conjoncture à Béjaïa. Même les candidats étaient rares à s'investir dans des rencontres publiques se contentant de rencontres de proximité avec leurs amis et familles. C'était une campagne sans couleurs, qui a contraint les plus curieux à fouiner longuement pour découvrir les noms des candidats. Même les affiches étaient rares sur les sites prévus pour cela. Globalement, la campagne s'est déroulée sur les réseaux sociaux et quelques interventions sur les médias publics et privés. Il reste la grande énigme. Les électeurs iront-ils aux urnes? Ils n'y iront certainement pas en force eu égard aux appels au boycott prônées par les principales forces politiques de la région et les menaces à peine voilées des hirakistes farouchement opposés à la tenue de ce scrutin.