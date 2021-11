La campagne électorale des locales débutera, aujourd'hui. L'enjeu est intimement lié au parachèvement de l'édifice institutionnel.

L'atmosphère ne ressemble pas aux précédentes campagnes électorales, la morosité est le propre de ce rendez-vous électoral. Alors que les locales constituent l'enjeu majeur pour les citoyens lambda qui se débattent dans leurs problèmes quotidiens. Cela devrait provoquer, logiquement, une dynamique et un engouement, puisque il y va des préoccupations directes des citoyens. Le contexte politique a changé, la classe politique fait face à une mutation qui engage y compris sa méthode d'organisation et de mobilisation à la fois. La campagne électorale sera imprimée par ces changements et mutations qui imbibent la scène politique dans son ensemble.De ce point de vue, les candidats postulant aux fonctions locales, seront à leur tour obligés de s'arrimer aux nouvelles mutations dont fait preuve l'État et la société. Le discours est appelé, lui aussi, à être revu et métamorphosé. Les locales du 27 novembre prochain seront périlleuses et délicates. La mobilisation ne sera pas une chose reluisante pour les candidats en quête d'un quitus vers les instances élues. Certes, les problèmes de la gestion communale qui caractérisent la réalité locale des citoyens perdurent et prennent encore de l'ampleur. Mais les citoyens sont devenus très exigeants sur la gestion qui frappe de plein fouet leurs communes. Les infrastructures sont dans un état abracadabrant, la gestion de base quant aux besoins directs de la quotidienneté des citoyens est médiocre, pour ne pas dire inexistante dans beaucoup de cités et quartiers. La gestion de l'eau potable, l'éclairage et la propreté des espaces renseignent sur la défectuosité qui frappe nos communes.Ceux qui postulent au poste de maire doivent s'adapter et prendre en considération les doléances et les revendications légitimes des citoyens de leurs communes respectives. Le discours doit sortir du cadre populiste qui a meublé le décor et le fond de la campagne électorale durant les précédentes joutes électorales. Le programme doit être énoncé avec clarté et sans démagogie pour pouvoir prétendre au poste du maire. Les partis sont dans une situation qui ne peut leur permettre de faire dans le folklorique et l'occasionnel. Le changement exigé par la majorité des citoyens doit être vérifié et concrétisé sur le terrain. L'un des terrains propices et des plus concrets, c'est bien le changement au niveau local. Les préoccupations et les problèmes locaux sont autant de facteurs qui exacerbent la crise politique, économique et sociale des larges couches de la société. Les candidats seront confrontés à l'exigence et la nécessité de rendre des comptes. Les citoyens deviennent de plus en plus exigeants et revendicatifs, ce qui est légitime de par ce qu'ils subissent comme fatras en rapport avec une non-gestion, voire une démission totale des élus locaux sur le terrain. Les citoyens n'acceptent plus les justifications dont les arguments ne tiennent plus la route à leurs yeux. Ils veulent du concret, c'est-à-dire des solutions concrètes. Le logement, les conditions de la scolarisation et l'harmonisation de la vie communale à travers une mobilité urbaine et rurale sont autant de défis que les futurs maires doivent s'y pencher concrètement pour les résoudre. La politique de la fuite en avant ne peut plus servir comme alibi pour justifier la faillite de la gestion communale et ses conséquences néfastes sur la vie directe des citoyens. Les partis politiques sont face à une nouvelle réalité, cette réalité est caractérisée par la fermeté des citoyens et leur détermination à aller jusqu'au bout dans leurs revendications jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Les locales sont d'une importance capitale, c'est là où se joue la vie quotidienne des citoyens. La campagne électorale est conditionnée par cette nouvelle donne, c'est-à-dire ne pas faire comme c'était le cas dans les précédentes expériences en tournant le dos ou de sous-estimer les doléances des citoyens lambda. Ce n'est plus l'ère de la gestion à l'aveuglette, c'est l'ère de la dissidence citoyenne, rien ne se fait sans que les comptes ne soient rendus. Le temps de l'impunité est révolu.