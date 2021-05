C'est parti pour la campagne électorale à Constantine, comme dans toutes les villes du pays qui compte la participation de 24 392 438 électeurs lesquels seront appelés aux urnes à travers les 58 wilayas et à l'étranger le 12 juin prochain, pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN). Les listes sont ficelées et tout est fin prêt. Cette campagne électorale doit durer du 20 mai au 8 juin 2021, selon un calendrier rendu public par l'Autorité nationale indépendante des élections. Les candidats aux élections législatives doivent déposer les listes de leurs représentants avant le 23 mai. On retiendra la liste des candidats indépendants El Yousr, comportant 12 noms dont quatre femmes tous des universitaires ayant déjà eu à participer a des élections. Les postulants aussi bien pour cette liste de candidats indépendants que pour les différents partis politiques ont été tenus également d'introduire des recours concernant la liste des encadreurs des bureaux de vote, entre le 24 avril et le 12 mai. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler l'article 73 de la loi organique relative au régime électoral qui précise qu' «à l'exception du cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 95 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte, 23 jours avant la date du scrutin». Ainsi, les candidats aux élections législatives sont tenus de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi organique, relative au régime électoral qui stipule, dans son article 75, que «tout candidat ou personne qui participe à une campagne électorale doit s'abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de discrimination», comme cela a été souligné dans le préambule de la nouvelle Constitution. À noter également, que dans le même contexte, les dispositions de la nouvelle loi électorale visent la lutte contre l'emprise de l'argent sur l'opération électorale et stipulent que la campagne électorale se déroulera sous la loupe d'une commission indépendante auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections qui sera composée de représentants du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour suprême. Ainsi donc, les candidats sont appelés à agir et à mener leur campagne dans le strict respect de cette nouvelle loi. Les meetings sont programmés au niveau des salles que compte Constantine et les communes dépendantes. Pour le RND, on compte 14 candidats dont l'ancien sénateur Saïd Radouen avec quatre autres anciens députés en plus des 10 nouveaux tous jeunes et universitaires.