Dans un tournant décisive, de la campagne électorale pour les élections législatives du 12 juin les candidats reviennent sur les axes les plus importants de ce rendez-vous électoral, à savoir la préservation de la souveraineté du peuple, l'édification d'un Etat de droit

El Islah: «Préserver les constantes de la nation»

Intervenant à partir de Laghouat, le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a indiqué, mardi soir, que «El-Islah oeuvre pour la restauration de la confiance entre le citoyen et les institutions élues, en portant sur ses listes de candidatures des profils compétents. Il s'agit d'engager un discours correct, dans lequel il est appelé à préserver les constantes de la nation et les acquis socioculturels du peuple algérien et à oeuvrer avec l'ensemble des courants politiques dans l'hémicycle du Parlement au service de l'Algérie».

Jil Jadid: «Faire entendre la voix du peuple»

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a affirmé, mardi, depuis Oum El Bouaghi, que «les candidats de sa formation politique représenteront la volonté populaire en cas de leur élection et oeuvreront à transmettre les préoccupations du peuple aux responsables du gouvernement et au niveau local tout en s'employant à résoudre leurs problèmes».

Dans le souci de faire montre de toute la transparence requise pour sa campagne, Djilali estime que «les élus de Jil Jadid continueront à être à l'écoute des préoccupations des citoyens tout au long de l'année à travers l'ouverture de bureaux consacrés à cet effet. le choix de jeunes relevant de quartiers populaires dans les listes de Jil Jadid vise à faire entendre la voix des citoyens».

TAJ: «La préservation de la stabilité du pays est essentielle»

à partir de Bouira, la présidente de TAJ, a estimé que «l'adoption d'une nouvelle loi électorale dictée dans le sillage du dernier amendement constitutionnel, boostera davantage la démocratie et l'action politique en Algérie». Revenant sur l'importance de ce rendez-vous électoral, Zerouati explique que «notre parti TAJ constitue une des solutions à la crise que connaît l'Algérie.

Nous allons participer aux premières élections législatives sous une nouvelle loi qui permet de se présenter avec une liste ouverte de candidats issus de l'élite».

«Par contre, nous devons être conscients et soucieux d'être présents au prochain rendez-vous électoral qui intervient dans une conjoncture différente et pleine de défis et de risques. Il s'agit de réitérer son appel aux citoyens pour «veiller davantage à la préservation de la stabilité du pays et l'unification des rangs».»,

El Moustakbel: «La Nouvelle Algérie se construit par les actes»

Des représentants de la liste du Front El Moustakbel dans la wilaya de Khenchela ont affirmé, mardi que «la Nouvelle Algérie se construit par les actes non par les discours».

Dans cet ordre d'idées, Lazhar Bouhelala, candidat sur cette liste, a assuré que «le Front El Moustakbel croit au changement et à l'édification de la Nouvelle Algérie par les actes et non par les discours. L'Algérie en général et Khenchela en particulier, a besoin d'un changement radical qui se fera par l'ouverture de vastes chantiers lancés dans divers domaines pour relancer le pays».

Le FAN fustige les boycotteurs

Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam, a affirmé mardi à Tipasa qu' «il n'y aurait pas de solutions politiques hormis la Constitution à même de faire face aux défis et dangers qui menacent l'unité et la sécurité du pays. Il s'agit d'une occasion décisive qui requiert la mobilisation de tous et une forte participation, eu égard aux défis et dangers auxquels fait face l'Algérie et qui menacent la sécurité et l'unité nationales». Dans ce contexte, Benabdeslam tire à boulets rouges sur les détracteurs de l'Algérie, et ceux qui ont appelé à une période de transition, expliquant que «le pays passe par une phase sensible qui rend l'opération de réparation des dégâts causés par la «Issaba» difficile et compliquée».