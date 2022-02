Les boulangers retournent au pétrin. Enfin, le pain revient aujourd'hui. Il réapparaît après plus de 20 jours d'absence due à la grève décidée par les boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou.

Il réapparaît après un débrayage qui a commencé par une grève de 3 jours, avant de s'allonger via un arrêt de travail illimité afin d'alerter, selon leurs représentants syndicaux, les pouvoirs publics quant à la situation difficile qu'ils vivent depuis plusieurs années.

Les boulangers affirmaient, en effet, au début de leur mouvement, que leur métier est sous la menace de disparition.

Toutefois, sur le terrain, les citoyens ne l'entendaient pas de cette oreille, car eux estimaient unanimement que la grève visait à augmenter le prix de la baguette de 10 dinars. De leur côté, les représentants des boulangers assurent que le prix de la baguette n'était que la partie émergée de l'iceberg, au vu de la multitude de problèmes auxquels la corporation est confrontée. Le prix des matières premières, qui a considérablement augmenté ces dernières années, causent de grandes difficultés aux boulangers qui, selon eux, travaillent à perte.

En fait, les boulangers reprennent aujourd'hui mais les citoyens ignoraient encore hier les conditions de la reprise et le prix qu'ils vont désormais appliquer. Le ministère du Commerce qui assurait que le prix de la baguette restera fixé à 10 dinars n'avait pas réagi à la décision et les boulangers reprennent sans faire des vagues.

Une chose est cependant sûre, sur le terrain, les citoyens se sont habitués au pain traditionnel et le circuit de vente commence d'ailleurs à se mettre en place. Les fabricants, généralement des femmes artisanes, adaptaient peu à peu leur offre à la forte demande.

À rappeler aussi que la grève des boulangers, bien que longue, n'a pas eu de grandes incidences sur les activités y afférentes. Après deux jours d'expectative, les restaurateurs dont l'activité en dépendait, ont eu recours aux boulangers des wilayas limitrophes. À Tigzirt, ville littorale de la wilaya de Tizi Ouzou, les restaurateurs, ainsi que beaucoup de commerçants se sont mis à s'approvisionner de la part des boulangers de la ville de Dellys, située juste à côté mais dépendant administrativement de la wilaya de Boumerdès. Au sud de la wilaya, la mécanique a concerné la wilaya de Bouira dont les boulangers approvisionnaient les restaurateurs des communes voisines. La même situation a prévalu dans les communes de l'ouest de Tizi Ouzou qui ont trouvé refuge chez les boulangers de la wilaya de Béjaïa.

Aujourd'hui donc, avec cette reprise, les commerçants et les restaurateurs ne sont plus dans l'obligation de toute une gymnastique pour s'approvisionner en pain. Un autre constat est à dresser avec la reprise du travail des boulangers, au chapitre des prix.

Certains commerçants assuraient que les citoyens s'étaient habitués aux autres variétés de pain qui coûtent plus cher telles que le pain amélioré dont les tarifs varient entre 15 et 30 dinars.