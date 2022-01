Constat amer est celui observé à Constantine. Plusieurs boulangers, sans avertissement ni même autorisation, ont décidé d'augmenter le prix du pain au premier jour de la nouvelle année. En effet, 69 boulangeries, réparties sur plusieurs communes de la wilaya de Constantine, ont fermé leurs portes pour des «raisons inconnues», a indiqué le directeur local du commerce, Rachid Hedjal, sur les ondes de la Radio locale Cirta FM.

«L'ensemble des propriétaires des boulangeries en question ont été immédiatement convoqués par les services du commerce, pour donner des explications sur la fermeture illégale de leurs locaux», a précisé Rachid Hedjal, qui a précisé que des enquêtes approfondies ont été aussitôt engagées par les services du commerce.

Depuis le début du mois de janvier, 42 boulangers, recensés sur le territoire de la wilaya de Constantine, ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir augmenté le prix du pain à 15 DA, a ajouté le directeur du commerce. «La hausse des prix du pain, observée ces derniers jours, est illégale et des poursuites judiciaires ont été enclenchées contre ses auteurs», a encore affirmé Hedjal, qui souligne que le nombre de boulangers ayant augmenté les prix est passé de 33, le 1er janvier dernier, à 42 aujourd'hui.

Ce dernier a également révélé que «des mises en demeure relatives à l'augmentation injustifiée du prix on été adressées et des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des commerçants concernés». L'explication avancée par les contrevenants est la contrainte due au prix du sac de farine qui, selon eux, a connu une hausse conséquente, d'où cette décision par laquelle le citoyen est le seul à être pénalisé sans être averti. Dans son intervention, Rachid Hedjal a invité tous les boulangers «à plus de modération et de responsabilité pour éviter les sanctions prévues par la loi, surtout que toutes les préoccupations des gens de la corporation des boulangers ont été portées à la connaissance des autorités centrales».

À noter, dans ce contexte, que «les services de contrôle ont été alertés et sont présents au niveau de tout le territoire de la wilaya, afin de veiller au grain et éviter de tels dérapages dans le secteur du commerce». Le pain ordinaire n'est pas la seule crise que connaît Constantine. L'huile de table est pratiquement introuvable. Une crise déjà vécue au mois d'avril de l'année dernière et qui revient en 2022. L'heure est à la recherche d'une bouteille d'huile de table d'un, deux ou cinq litres, peu importe, l'essentiel est d'en trouver. Cette denrée, indispensable en cuisine, est, depuis quelques jours, introuvable sur les étals des supérettes et magasins d'alimentation générale. Le produit est vendu, en cachette, à des clients particuliers, le but étant d'augmenter une nouvelle fois le prix. La surprise est vraiment de taille pour les citoyens.

Disparition programmée, stockage ou pénurie réelle? La question demeure sans réponse. Rien ne présageait sa disparition. Les enjeux, même s'ils sont connus, rien n'explique la disparition de ce produit très demandé, du jour au lendemain, sachant que cela n'arrive qu'à l'approche, à grand pas, du mois de Ramadhan. La tutelle va-t-elle réagir par une démarche sérieuse? Une commission d'enquête, comme souhaité, va-t-elle être envoyée pour démasquer les auteurs ayant provoqué cette crise? Des questions à noyer dans un verre d'huile?