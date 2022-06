La directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Catherine Russell, a loué les efforts de l'Algérie en matière de protection et de promotion des droits des enfants. À l'occasion du débat général de la session annuelle du Bureau exécutif de l'Unicef qui se tient actuellement à New York, Mme Russell a exprimé sa considération et ses remerciements à l'Algérie pour les «progrès significatifs» accomplis en matière de protection et de promotion des droits des enfants, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Réagissant à la déclaration du représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur, Nadir Larbaoui, elle a affirmé «la totale cohérence de son approche avec la vision de l'Algérie, pour faire de l'Unicef une organisation innovante et résiliente pour défendre le bien-être des enfants dans un contexte de défis multiples». Dans sa déclaration, l'ambassadeur Larbaoui a invité à saisir l'opportunité de la session annuelle du Bureau exécutif de l'Unicef pour faire une évaluation approfondie et exploiter les enseignements tirés du dernier Plan stratégique afin d'atteindre les objectifs du plan stratégique, 2022-2025.Reconnaissant pleinement les efforts déployés par l'Unicef et les résultats satisfaisants obtenus, jusque-là, sur le terrain, Larbaoui a jugé qu' «il restait beaucoup à faire, compte tenu des défis croissants auxquels les enfants sont confrontés dans le monde». Il a, par ailleurs, souligné que «l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour atteindre tous les critères internationaux de scolarisation des enfants.»