Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, la réunion du Conseil des ministres. Une réunion consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2022 et à l'approbation d'un certain nombre de lois et décrets. Le Conseil a également étudié les propositions liées au programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela et des présentations liées aux mesures urgentes, pour relancer l'activité minière et la pêche maritime. Parmi les plus importantes mesures prises, la réduction de l'impôt sur le revenu global (IRG) et le relèvement du point indiciaire, servant de base au calcul du salaire. En corollaire, une augmentation des salaires. Deux décisions, devant être matérialisées dans la loi de finances 2022, à même de sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens. A cet égard, le chef de l'Etat a indiqué que l'année à venir verra une amélioration des indicateurs de performance de l'économie nationale, grâce aux réformes et aux mesures de relance qui ont été prises, soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures pour préserver le pouvoir d'achat. En outre, le chef de l'Etat a ordonné la mise en oeuvre de l'impôt sur la fortune, après sa redéfinition. Comme il a décidé la cession des logements gérés par les Offices de promotion et de gestion immobilière (Opgi) après actualisation des prix, tout en facilitant l'accès au livret foncier, pour les propriétaires, ainsi qu'une réduction de 10% de la taxe d'habitation pour les acquéreurs honorant leur payement en une tranche. Aussi, est-il décidé la création de la Banque de logement. Pour ce qui est des autres décisions, il faut noter celle concernant la criminalisation de la spéculation sur les prix. En effet, Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de préparer un projet de loi relative à la lutte contre la spéculation, à présenter au prochain Conseil des ministres. Un phénomène qualifié de « crime» et dont les peines pourraient atteindre les 30 ans pour les spéculateurs avérés. Dans ce registre, le président Tebboune a instruit les ministres du Commerce et de l'Agriculture, de renforcer le contrôle sur le terrain pour faire face à la hausse injustifiée des prix des produits alimentaires, avec retrait définitif du registre du commerce pour les mis en cause. Dans ce cadre, le chef de l'Etat a approuvé la création de deux nouvelles Ecoles nationales d'agriculture du désert à Ouargla et El-Oued. Concernant l'activité minière, le chef de l'Etat a instruit le gouvernement d'achever les procédures pour lancer, avant la fin de l'année, l'exploitation des projets de fer de Ghar Djebilet et de phosphates de Bled El-Hadba dans la wilaya de Tébessa, ainsi que pour les phosphates à Tébessa et autres ressources minières. Comme il a été décidé d'implanter une usine de fabrication de chemins de fer à Bechar, pour alimenter les projets de connexion ferroviaire liés à l'exploitation de la mine de Ghar Djebilet et d'autres projets futurs. Abordant le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, le président Tebboune a sommé le gouvernement d'offrir les facilités aux investisseurs impliqués dans la construction navale, en réduisant la taxe sur la valeur ajoutée de 19 à 9% pour les produits halieutiques.