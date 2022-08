Les services de la Protection civile de la wilaya sont intervenus, jeudi, pour l'extinction de quelque 13 foyers d'incendies déclarés dans quelques zones éparses, durant cette journée. De gros moyens ont été utilisés afin de mieux combattre ces feux qui n'ont ainsi pas eu «la chance» d'avancer. Des moyens aériens ont été déployés dès le repérage de ces foyers au niveau des forêts de la commune d'Akerrou, située dans la daïra d'Azeffoun, Aït Khelili à Azazga, ainsi que la commune de Maâtkas.

Les feux déclarés et dont l'origine n'a pas été encore déterminée n'ont pas provoqué de dégâts conséquents, grâce à la rapidité d'intervention dont les opérations ont été combinées avec les services de l'APC concernée et les citoyens, qui n'ont pas manqué de prêter main forte aux éléments de la PC. Ce seront tout de même 40 hectares de chênes lièges brûlés à Akerrou, ainsi que 40 oliviers et 25 figuiers. En fait, la vitesse à laquelle sont entrés en action les services de la Protection civile indique que le dispositif mis en place, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt peut être efficace si les opérateurs respectent les consignes. La vigilance et la rapidité de la déclaration d'un foyer sont très importantes pour permettre une intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers, avec leurs moyens. L'efficacité constatée dans les opérations de jeudi, à Akerrou et à Maâtkas, montre aussi l'importance des moyens aériens et leur capacité à lutter contre ce phénomène dans les conditions les plus difficiles.

De leur côté, les services concernés au niveau des deux communes ont rapidement réagi afin de coordonner les opérations. En fait, l'utilisation des moyens aériens est le moyen le mieux indiqué afin d'intervenir dans les zones montagneuses au relief très escarpé telles que la commune d'Akerrou. À Tifrit Nath Lhadj, à Akerrou, les citoyens ont poussé un ouf de soulagement avec l'arrivée et l'intervention des moyens aériens. Un bombardier russe affrété par l'Algérie dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt a, en effet, mis fin à l'avancée des flammes en un temps record. D'ailleurs, outre le soulagement des populations, il est à remarquer que la Protection civile ne signale pas de dégâts notables dans les deux foyers déclarés jeudi. Selon les services de la météo, la canicule devant continuer durant le week-end, appelant à une plus grande vigilance.

Enfin, rappelons que les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou retiennent leur souffle, depuis le début de l'été, de crainte de revivre les feux de forêt de la dimension de ceux qui ont endeuillé des dizaines de familles et laissé des sinistrés dans toutes les communes, l'année dernière. En effet, durant deux mois, juillet et août, de grands incendies se sont déclarés par dizaines, dans la majeure partie du territoire de la wilaya.

Durant cinq semaines, les flammes avançaient ravageant tout sur leur passage. Maisons, terrains agricoles, couvert végétal ont été décimés par les flammes qui ont, hélas, fait des victimes et des grands brûlés. Selon toute vraisemblance, cette année, le danger est écarté, au vu de la présence des moyens aériens qui ont dramatiquement fait défaut l'année précédente.