Deux importants séminaires se tiendront les 14 et 15 octobre au niveau de l'hôtel El Kheyyam (Omar) sis à la nouvelle ville Ali Mendjeli. L'évènement, réparti sur deux jours, consiste en une formation qualifiante en phytothérapie, laquelle sera assurée par le docteur en pharmacie, Walid Messaoud, directeur général du laboratoire Phyteance et enseignant à l'université d'Oran. La formation, a-t-on appris, est destinée aux pharmaciens, médecins, biologistes, chimistes, spécialistes en agronomie, mais aussi toutes les personnes intéressées par la médecine par les plantes. Le programme comprend également un atelier d'identification des plantes étudiées. Une attestation du laboratoire Phyteance sera remise aux participants à la fin de la formation. Un support pédagogique électronique et un suivi personnalisé après la formation, assurée par les enseignants, sont aussi en vue. Les participants auront à appendre la définition et l'histoire de la phytothérapie, les parties utilisées de la plante médicinale, ses différentes composantes mais certainement la préparation de la plante depuis sa récolte jusqu'à sa conservation. Sur un deuxième volet, les participants s'initieront aux principes actifs de la plante et à ses 12 modes d'emploi et le dosage précis, pour un usage efficace et sûr. Ces plantes sont couramment utilisées dans la préparation des plats en cuisine dont 12 épices aux effets thérapeutiques miraculeux sur la santé, telles que le curcuma et le gingembre. En somme, 12 plantes aromatiques et 12 aliments aux effets thérapeutiques sûrs. Selon les spécialistes, il existe au moins trois plantes pouvant avoir des effets thérapeutiques pour au moins 12 pathologies, notamment les affections respiratoires, les troubles digestifs, le manque d'appétit, la fatigue, l'insomnie, le problème de circulation sanguine, l'hypertension, les troubles urinaires, notamment pour les femmes enceintes, etc. En résumé, un retour à la médecine traditionnelle. Il semble que la médecine naturelle a montré ses limites d'où cet intérêt et le retour à la plante utilisée pour ses propriétés particulières bénéfiques pour la santé humaine, voire animale. D'abord appelées «simples», à partir du Moyen-Âge, en médecine médiévale, elles correspondent, aujourd'hui, à des produits issus de la phytothérapie traditionnelle ou moderne.