Basse campagne médiatique orchestrée par les autorités marocaines contre la Tunisie et ses institutions, à la suite de la participation du président de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), Brahim Ghali, à la 8e édition du Sommet de la Ticad, tenue à Tunis les 27 et 28 août. Cette campagne ne s'appuie sur aucun fondement valable et elle est en totale contradiction avec les réunions précédentes. Ce dénigrement, motivé par des considérations d'ordre interne liées aux échecs successifs essuyés dernièrement par la diplomatie marocaine dans son entreprise visant à imposer sa vision expansionniste, y compris par le recours aux mensonges et à l'intimidation, est à condamner de la manière la plus résolue. À cet égard, il suffit de rappeler quelques faits établis pour démontrer le caractère incohérent de la démarche marocaine ayant pris, cette fois-ci, la Tunisie pour cible de ses campagnes à la Goebbels. Il n'est certainement pas sans intérêt de commencer par mettre en relief le fait que le Maroc avait adhéré à l'Union africaine, en acceptant la présence de la Rasd qui en est, faut-il le souligner, membre fondateur. Les autorités marocaines ont signé et ratifié l'Acte constitutif de l'Union africaine qui cite directement la Rasd, et la loi (dahir N° 1-17-02 du 31 janvier 2017) publié au Journal officiel du Royaume comportant les noms et qualités des signataires de l'Acte constitutif de l'UA, dont le président de la Rasd. En outre, dans son discours prononcé le 31 janvier 2017 devant le 28e sommet de l'UA, le roi du Maroc s'était solennellement engagé à «ne pas diviser l'Afrique», en promettant que «son action sera fédératrice». À l'avenir, les autorités japonaises devront suivre l'exemple de l'UE qui admet qu'il revient à l'UA d'inviter l'ensemble de ses États membres et qu'elle s'interdit de vouloir choisir en lieu et place des Africains. En définitive, ceux qui pensent que la Tunisie est faible se trompent lourdement. La Tunisie est loin d'être faible, d'abord parce que le président Kaïs Saïed a le soutien de son peuple et de tous les pays africains.