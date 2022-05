«Le taux de remplissage des barrages a atteint, au niveau national, 44,5%, soit une augmentation de 25%, dans l'ouest du pays, par rapport à l'année dernière. Alors que le taux de remplissage des barrages de Taqibt, Douira et Boukerdan s'est amélioré, dépassant de 30% le barrage Taksebt qui alimentait auparavant la capitale», c'est du moins ce qu'a déclaré l'inspecteur général au ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Omar Bougaroua, lors de son passage, hier, à la chaîne Echourouk. Il faut dire qu'à la veille de la saison estivale, cette augmentation est plus que salutaire, mais aux yeux des observateurs, elle demeure insuffisante afin de faire face à la consommation des prochains mois. Une situation complexe pour laquelle les pouvoirs publics ont actionné un programme d'urgence qui vise à augmenter le nombre des stations de dessalement d'eau de mer à 19 stations (11 existantes), pour une mobilisation d'eau de 42%, au lieu de 17% actuellement. Ces dernières auront pour objectif d'atteindre une capacité de production de 1,4 milliard de m3/an.