L'automne pluvieux et ses délices sont bien là. Les Algériens se sont réjouis ces derniers jours, de voir la pluie automnale tomber en abondance, «mais l'épisode pluvieux n'est pas synonyme de fin du stress hydrique», comme l'a affirmé, hier, à L'Expression, un responsable au ministère des Ressources en eau.

Notre interlocuteur nous a, d'emblée, révélé que «le taux de remplissage des 80 barrages en exploitation à travers le territoire national, a atteint 32,41%, à la faveur des dernières précipitations enregistrées». Cela avant d'estimer que le taux en question «demeure appréciable mais toujours bas». Pour étayer ses propos, le responsable s'est appuyé sur «le taux de remplissage, encore très bas, enregistré dans la région Centre.

«Le taux de pluies emmagasinées dans les barrages de cette région du pays, qui englobe la capitale et Blida, est de 8,26% seulement», affirme le même responsable. Une situation inquiétante qui a poussé la tutelle à faire accélérer la cadence des réalisations du secteur, retenues dans son «plan B», pour faire face au stress hydrique dans la région. Il s'agit d'un plan qui s'articule autour de «la multiplication des forages dans la région de l'Algérois à hauteur de 217 puits», souligne notre interlocuteur.

Ce dernier a, d'un ton rassurant, affirmé que «plus de la moitié des forages sont déjà opérationnelle».

La persistance du recul du taux de remplissage des barrages de la région de l'Algérois avait amené la tutelle à élaborer un programme d'urgence qui prévoit la réalisation de trois stations de dessalement, aux communes de Bordj El Kiffan, d'El Marsa et de Corso. Celles-ci sont d'une capacité de production de 150 000 m3/jour chacune.