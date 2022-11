La 18ème session du Sommet bancaire maghrébin, se tiendra aujourd’hui et demain à Alger, sous le thème « Défis et perspectives de l’activité bancaire », a annoncé, samedi, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef). Le Sommet regroupera les dirigeants et les cadres supérieurs des Banques et les hauts responsables économiques et financiers des pays de l’UMA, ainsi que de nombreux experts internationaux, selon l’Abef. L’objectif recherché, à travers l’organisation de cet important événement, est « le renforcement de la coopération économique entre les opérateurs économiques maghrébins, à travers le développement du volume d’échanges, l’atteinte du principe de l’inclusion financière, ainsi que le partage des expériences professionnelles dans le domaine bancaire », a-t-on souligné. Les thématiques inscrites dans l’agenda de ce Sommet, seront organisées en panels de discussions interactifs, présidés par des experts.