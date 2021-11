La Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes a été ouverte, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables de l'Etat et les experts du monde diplomatique et des relations internationales. Le président Tebboune a rappelé dans ce discours à l'adresse des chefs de missions diplomatiques et consulaires la situation que traverse le monde et «la montée sans précédent de rapports conflictuels ces derniers temps». Il a expliqué que la pandémie de Covid-19 a dénudé la réalité des relations internationales. Dans ce sens, le président de la République a souligné que «le monde de l'après-corona sera plus difficile et très délicat». Une manière de rappeler que le travail dans le cadre du consensus et la coopération entre les nations n'est, en réalité, qu'un leurre.

La conférence des chefs de missions diplomatiques était l'occasion pour Abdelmadjid Tebboune de resituer les enjeux de l'Algérie au plan diplomatique et dans le cadre de la nouvelle géopolitique internationale et régionale. À ce propos, le président de la République a exhorté les chefs de missions diplomatiques de défendre «l'image de l'Algérie en se référant aux principes et constantes de la politique étrangère du pays. La souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires internes des États et la défense des causes justes sont les points nodaux de notre diplomatie», a-t-il précisé.

Plusieurs points d'ordre d'importance ont été soulevés par le président Tebboune lors de la cérémonie. La diplomatie économique, le partenariat, l'approfondissement des relations avec les pays amis et la communauté algérienne à l'étranger, sont autant de questions nodales qui ont caractérisé le contenu du discours du président.

La diplomatie économique est revenue plusieurs fois dans le discours de Abdelmadjid Tebboune. Ce volet a été étayé avec clarté dans la perspective d'asseoir une nouvelle démarche diplomatique visant à booster les relations économiques et commerciales avec les pays dont les rapports sont très puissants sur le plan diplomatique.

Le président de la République a souligné «la nécessité de faire de la diplomatie algérienne un outil au service de l'économie nationale. Elle doit impérativement orienter son potentiel vers la création des opportunités d'investissement et de renforcement des liens économiques en faisant de l'Algérie un potentiel économique en mesure d'exporter ses produits à l'étranger», a-t-il assigné.

Tebboune a appelé les chefs de missions diplomatiques a axer leurs efforts sur le renforcement des partenariats en «travaillant avec rationalité et pragmatisme avec nos partenaires européens, américains et asiatiques».

Dans le même sillage, le président de la République a précisé que «il ne faut pas tolérer les attitudes qui s'inscrivent dans la logique de l'ingérence dans les affaires internes du pays. Il faut renforcer nos relations avec la Russie, les Etats-Unis et la Chine». Le cap stratégique de la diplomatie algérienne a été réitéré avec clarté par le président de la République. Il a exigé l'implication des diplomates algériens dans les dossiers conflictuels à l'image du conflit libyen et du Sahel.

L'Afrique est la profondeur stratégique de la diplomatie algérienne depuis le Mouvement de libération à ce jour. À ce titre, l'Algérie est «appelée à travailler en étroite relation avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ils sont des pays amis dont les relations sont très profondes», a insisté le président de la République.

La communauté algérienne établie à l'étranger a eu une place de choix dans le discours de Abdelmadjid Tebboune. Les chefs de missions diplomatiques et consulaires algériens sont appelés à redoubler d'effort pour faire de la «communauté algérienne établie à l'étranger une force économique et un lobbie à même de défendre les intérêts de l'Algérie à l'étranger». Dans un autre registre, le président de la République a déclaré: «Je me suis engagé à défendre n'importe quel Algérien partout dans le monde, même s'il est loin, car il est sous le protection de l'État». Et d'ajouter: «Les numéros verts seront mis en place au profit des membres de le communauté, et pourquoi pas allouer un budget pour engager les avocats pour les défendre en cas d'injustice.»