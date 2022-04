Rebondissement dans l'affaire de l'enfant retrouvé mort lundi dernier, dans la commune d'Aïn Lahdjar, 24 heures après sa disparition. Avant de rendre l'âme Mohamed Boussif, 13 ans, avait enduré les pires sévices.

L'autopsie du cadavre du mineur a conclu que la cause de sa mort a été une intense hémorragie interne et externe suite à 46 coups de couteau reçus par la victime à différents endroits de son corps, dont trois mortels. Des traces d'abus sexuels ont été repérées sur le corps de la victime, après l'examen du corps fragile de l'enfant. C'est ce qui ressort des détails révélés, jeudi dernier, par Nacer Bennacer, le juge d'instruction près le tribunal d'Aïn Azel (60 km au sud de Sétif). Ce dernier a ordonné de placer sous mandat de dépôt le monstre, principal mis en cause dans cette affaire. Le bourreau encourt une lourde peine. Le crime qu'il a commis est passible d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Après l'accomplissement des procédures d'usage, le mis en cause dans cette affaire a été présenté devant le parquet pour «homicide volontaire avec préméditation, torture et actes sauvages»,»kidnapping d'un enfant et torture» et «attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, avec violences». Le meurtrier a, suite à sa comparution devant le juge d'instruction fini par avouer les faits. Les aveux de B.R. (31 ans) sont glaçants. L'accusé a déclaré qu'après la rupture du jeûne à son domicile familial dans la commune d'Aïn Lahdjar, il s'est rendu, avec sa voiture, à la maison qu'il occupait à Mechta Dhaouaka, dans la commune de Bir Haddada. Le mineur s'est présenté à lui, à son arrivée, pour demander de l'argent. Suite à quoi il l'a fait entrer à la maison et lui proposa de l'agresser sexuellement. Devant le refus du mineur et sa tentative de fuite, il le poussa contre une porte en fer, suite à quoi, la victime est tombé inconscient saignant profondément au front. Croyant l'enfant mort, le suspect a eu l'idée de se débarrasser du cadavre en le plaçant dans un sac en plastique et l'entourant dans un drap avant de le mettre dans la malle de son véhicule et se diriger vers la forêt du douar Ouled Chebel dans la commune d'Aïn Lahdjar. En le sortant du véhicule et l'inspectant, il s'aperçut qu'il était encore en vie. Il s'acharna sur lui et lui assèna plusieurs coups de couteau, avant de brûler le corps de l'enfant. B.R. a également avoué avoir placé le corps sans vie du jeune Mohamed dans un sac en plastique. Il le jeta ensuite dans une fosse, mettant au-dessus des ordures se trouvant sur place, avant de l'asperger d'essence pour y mettre le feu, avant de se retourner vers le lieux du crime afin de le nettoyer.

Le procureur a fait savoir que l'affaire remonte au mardi 25 avril, lorsque le père de Mohamed, s'est présenté au siège de la brigade de la Gendarmerie nationale de Bir Haddada pour signaler la disparition de son enfant depuis la veille, soit dimanche dernier, à quelques minutes de la rupture du jeûne. La victime a été vue lundi dernier à 22h00 en compagnie de B.R. à bord de son véhicule de tourisme. L'assassin du jeune Mohamed a été interpellé après l'exploitation de ces informations. Heureusement, les témoins ont très bien réagi.