Benbouzid a été très loufoque lors de son passage, lundi soir, sur le plateau de Canal Algérie. Au point où le ministre de la Santé a démenti ses propres chiffres, qu’il nous tartine depuis plusieurs mois, à commencer par ceux de la vaccination. Les 25, 30 % qu’il nous sortait, ces derniers mois sont, en fait, à peine 13% de la population totale. Soit les chiffres donnés par l’OMS et que l’on trouve sur Google. Autre aveu, il concerne la 3e vague où il assure que nous avions enregistré une moyenne d’hospitalisation de 4000 malades par semaine. « Ce qui a contraint certains hôpitaux à renvoyer les malades », a-t-il encore admis, non sans préciser que pour cette vague ce genre de comportement sera sanctionné. Dans ce sens, il fait savoir que seulement 5200 personnes sont actuellement hospitalisées pour une capacité de 20 000 lits. « La majorité est dans la capitale », atteste- t-il. Ce qui pourrait expliquer le fait que les patriciens de la santé au niveau des structures du centre parlent de saturations d’environ 80% de capacités d’occupation des lits d’hôpitaux. Benbouzid met également en avant le fait que l’Omicron soit plus « clément » que le Delta. « Ce qui explique en partie que la situation soit stable et maîtrisée », assure- t-il. Le ministre est aussi revenu sur les chiffres des contaminations avouant aussi qu’ils étaient plus élevés que ceux déclarés, du fait que seuls les PCR sont pris en considération. Tout comme les chiffres des décès. Enfin, il a avoué que l’Algérie souffrait d’un manque en lits en réanimation. « Un problème qui date d’avant la pandémie de Covid-19 », a-t-il précisé, alors que lui et les autres responsables disaient le contraire, il y a quelques mois. A-t-on menti au président de la République ?