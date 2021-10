Comme chaque année, les autorités locales de la wilaya de Constantine se sont mobilisées pour organiser des manifestations en l’honneur de la presse nationale à l’occasion du 22 octobre. De son côté, la sûreté de la wilaya de Constantine ne manquera pas de prendre l’initiative d’inviter la presse locale et nationale à l’unité régionale aérienne de la sûreté de la wilaya au niveau de l’aérogare de Constantine pour informer sur les différentes missions de cette unité, notamment son rôle principal d’assurer la sécurité. Cette visite, supervisée par le chef de sûreté, Laouar Kamel, qui a pris ses fonctions à Constantine le mois d’août dernier, a été une journée d’information pour les journalistes sur la police aérienne. Les ateliers de cette unité ont été ouverts à la presse qui prendra connaissance de tout ce qui concerne cette police qui joue un rôle très important dans le maintien de l’ordre, la sécurité des quartiers, des accidents, du trafic routier ainsi que d’autres missions. Lors de cette visite, le chef de sûreté, avec un important staff, prononcera une allocution devant des journalistes qui, pour lui, ont également un rôle complémentaire de la mission de la police en rapportant une information juste et vérifiée aux citoyens. Il louera ainsi la noble mission de la presse et son importance dans la société. Par ailleurs, le wali de Constantine a organisé, de son côté, une cérémonie en l’honneur des journalistes en récompensant plusieurs titres dont l’Expression, le Soir d’Algérie, El Nasr, El Moudjahid, la Radio et la télévision publique, ainsi que des chaînes de télévision dites privées. Les photographes et caméramans, ces femmes et ces hommes des médias qui travaillent dans l’ombre, ont reçu des honneurs mérités pour leurs missions, à l’image de Mohamed Lamine Hamida, Mehdi Bakus et Guellib. Lors de cette cérémonie, les autorités ne manqueront pas de revenir sur la mémoire de l’un des plus brillants journalistes, Adlène Hammitchi, qui nous a quittés, il y a quelques mois, en présence de son fils Akram, qui a pris sa relève pour assurer la parution d’un quotidien sportif, El Mouhteref, et de son père, le doyen des journalistes à Constantine, Boubekeur Hammitchi. Ainsi, la presse locale et nationale a été le centre du plus grand intérêt des autorités locales en ce 22 octobre, Journée nationale de la presse.