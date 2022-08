Un nouveau cahier des charges réglementant le secteur de l'électroménager est en passe d'être élaboré par le ministère de l'industrie, selon des informations émanant des fabricants organisés en association. L'information a tendance à se confirmer, en l'absence de données officielles émanant du ministère de l'Industrie ou celui du Commerce. Selon les fabricants d'équipements électroménagers, le cahier des charges pourrait être disponible vers le mois de novembre à venir. Les opérateurs de cette filière espèrent une relance efficace de ce secteur, à travers ce nouveau cahier des charges qui devrait être porteur de nouvelles mesures encourageantes et de facilitations à même de booster cette activité à fort potentiel de valeur ajoutée. On parle, dans ce contexte, d'un taux réduit à 5% de la taxe douanière, actuellement fixée aux alentours de 30%, et des facilités importantes contenues dans le nouveau cahier des charges.

Les représentants des professionnels de l'industrie du montage de l'électroménager affirment que ce nouveau cahier des charges, vient en couronnement de la série de rencontres conjointes entre le ministère de l'Industrie et les fabricants concernés. Des rencontres qui interviennent dans le sillage du cycle de réunions conjointes entre le ministère de l'Industrie et les différents acteurs et opérateurs industriels, initié par ce secteur. On rapporte, par ailleurs, que le nombre des opérateurs dans ce secteur générateur d'emplois, est passé de 70 à seulement une vingtaine de fabricants, qui s'accrochent encore à l'espoir de relancer concrètement leurs activités respecti ves. Une réduction de plus de 50% du nombre de fabricants en électroménager et en électronique. Pourtant, conformément au cahier des charges de l'année 2000, toujours en vigueur, le taux d'intégration initial fixé à 40% devrait être revu à la hausse pour passer à 60% en l'espace de deux années d'activités. Selon le ministre de l'Industrie d'alors, le cahier des charges 74-2000 était venu remettre de l'ordre dans le secteur, qui comptait pas moins de 59 complexes et 25 labels activant dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager. Les mesures conservatoires prises par les pouvoirs quant à préserver les ressources du Trésor public, avait visé l'arrêt des importations de kits CKD-SKD. Ce qui a provoqué l'arrêt systématiques de plus de la moitié des usines et plates-formes de montage et fabrication d'équipements électriques et électroniques. L'effet d'enchaînement n'a pas manqué d'altérer le marché des produits de l'électroménager et de l'électronique, qui ont connu une flambée sans précédent. La hausse des prix de la matière première et ceux du fret et transport à l‘international, du fait de la conjoncture géopolitique planétaire, ont également compliqué davantage la situation. Du coup, les prix des produits électroménagers et ceux électroniques aussi, tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs, machines à laver, etc.... ont connu une hausse vertigineuse dépassant les 50%, comparativement à celles de l'année 2018/2020. Il convient de rappeler que les activités de montage et de fabrication de l'électronique et de l'électroménager généraient quelque 30.000 postes d'emploi directs, et pas moins de 60.000 autres indirects, selon les professionnels du secteur. Aujourd'hui, les représentants de ces filières d'activités font état d'à peine une vingtaine d'usines encore debouts et prêtes à relancer leurs activités respectives. L'ancien cahier des charges, qui est toujours d'actualité, n'a pas permis l'éclosion des différentes activités liées à ces deux secteurs générateurs de valeurs ajoutées et de postes d'emploi. Faisant les frais du scandale lié à l'assemblage automobile, selon les représentants du secteur, les filières électroniques et de l'électroménager doivent être ressuscitées et réhabilitées. Les producteurs et fabricants des équipements électroniques et électroménagers affirment que «les usines ne faisaient pas que dans le montage... Nous étions sur le chemin de garantir un taux d'intégration jamais égalé par aucun autre secteur... Nous espérons que le nouveau cahier des charges pour la fabrication des équipements électroniques et électriques, sera publié dans les plus brefs délais, et qu'il reproduira les attentes exprimées par les professionnels du secteur».