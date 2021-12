Une première visite présidentielle très attendue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue, à partir d'aujourd'hui, une visite officielle de deux jours en Tunisie, au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue tunisien Kaïs Saïed, qui compte sur le soutien d'Alger pour concrétiser une série de chantiers. Un déplacement très sensible, tant le président Tebboune sera attendu sur sa vision de l'avenir de la région. «Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et de l'élargissement des domaines de coopération, à un niveau qualitatif concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leurs peuples» indique un communiqué de la présidence de la République. Une visite largement commentée, hier, aussi bien par la presse tunisienne que sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Au-delà de la visite du chef de l'Etat, ce sont surtout les annonces attendues qui font la Une de la presse tunisienne.

En effet, nos collègues tunisiens s‘attendent à une avalanche d'annonces. Selon nos confrères tunisiens, cette visite sera l'occasion de signer plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, des transports, des infrastructures, du commerce et de l'investissement.

Pour étayer leurs propos, ces mêmes sources ont rappelé les propos du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahamne, soulignant qu'«il s'agit de dossiers inhérents à tous les secteurs économiques, à savoir l'énergie, l'industrie, le commerce et les travaux publics.»

De son côté, le site d'information tunisienumérique.com avance que cette visite «pourrait être l'occasion de l'annonce d'une aide financière algérienne au profit de la Tunisie». Une décision à même de permettre à la Banque centrale de Tunisie d'obtenir un dépôt financier potentiel pour soutenir les réserves de change.

L'Algérie avait promis d'octroyer au pays des Jasmins un montant estimé à 250 millions de dollars. «La Tunisie est confrontée à une grave crise économique, accentuée par la pandémie de coronavirus, qui a pratiquement mis toutes les économies du monde à genoux», rappelle tunisienumérique.com L'autre sujet abordé a trait à la réouverture des frontières terrestres, fermées depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, en mars 2020.

C'est ainsi que les populations des zones frontalières espèrent que la visite du président Tebboune sera le «sésame» d'une revitalisation des mouvements de circulation des personnes et du commerce aux frontières, d'autant plus que la fermeture des frontières a grandement contribué à la détérioration des conditions socio-économiques de ses habitants.

Unanime, la presse tunisienne a rappelé que cette visite du chef de l'Etat a été précédée par celle du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, à Tunis, où il s'est entretenu avec le président Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Boudene.