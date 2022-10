Rendez-vous pris. Les Assises nationales de la société civile auront lieu du 15 au 18 novembre prochain. C'est ce qu'a affirmé, mercredi à Alger, le président de l'Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui, en marge d'une journée d'études sur «le rôle de la société civile dans la lutte contre le changement climatique».

Selon le locuteur, ces assises verront la participation de l'ensemble des composantes de la société civile dont des associations, des organisations, des unions et des Syndicats nationaux, outre les représentants des Associations nationales sélectionnées lors des conférences de wilaya organisées récemment.

Cette rencontre nationale cristallisera l'ensemble des suggestions dans le cadre d'une vision globale basée sur les concepts de la citoyenneté et de démocratie participative. Ces assises devraient aboutir à une stratégie nationale d'encadrement du rôle et du travail de la société civile. Un rendez-vous longuement préparé avec l'élection des représentants des Assises nationales à travers les 58 wilayas du pays. Des rencontres ayant été qualifiées d'espace de propositions d'idées. La rencontre de novembre devra aborder «toutes les questions importantes ayant trait à la promotion et l'organisation de la société civile ainsi que le renforcement du rôle de cette dernière dans les questions nationales d'actualité», a-t-il précisé.

Dans ce cadre, Abderrahmane Hamzaoui a souligné l'importance de ces assises au vu, d'une part, de «la nécessité de consolider la place de la société civile», et, d'autre part, de «l'intérêt qui lui est accordé grâce à la volonté du président de la République visant à faire de la société civile un partenaire principal et efficace dans les différentes questions nationales». La société civile étant une force active et un partenaire essentiel, sur laquelle s'articule l'édification de la nouvelle Algérie et qui contribuera à la définition de la vision future, en tant qu'allié dans la construction de l'État de droit. Pour peu que l'administration ne doive plus concevoir la société civile comme prolongement, mais plutôt l'accepter comme complément et même comme un contre-pouvoir utile et nécessaire qui donnerait plus de crédit à son action.

Lors d'une entrevue accordée aux représentants des médias nationaux, le président de la République avait mis en avant le rôle axial de la société civile dans le traitement des problèmes quotidiens du citoyen. «Je mise sur la société civile pour son honnêteté et je crois en le mouvement associatif qui s'intéresse au quotidien des citoyens», avait-il confié. Dans cet ordre d'idées, le président de l'observatoire a mis en avant la riche contribution de la société civile en matière de préservation de l'environnement, rappelant les efforts des associations dans la sensibilisation des citoyens à l'importance de la préservation de l'environnement.