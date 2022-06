Paradoxalement au thème de la conférence sur la relance de l'industrie mécanique, organisée par la Ccoordination nationale du patronat CNP, l'annonce de la reprise du dossier des importations des voitures neuves vient s'ajouter au climat de suspense autour de cette question. C'est le directeur général du développement industriel et de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie, Abdelaziz Guend, qui a mis en relief des rebondissements insoupçonnés dans l'un des dossiers les plus épiés par l'opinion publique.

Le représentant du ministère de l'Industrie a également fait état de la prochaine délivrance des licences d'importation aux concessionnaires concernés.

Abdelaziz Guend annoncera également la promulgation d'un nouveau décret exécutif sur la sous-traitance et la gestion de la pièce de rechange qui devra être publié le 22 juin courant. Une annonce qui vient remettre davantage de brouillard dans un dossier déjà encombrant. Ainsi, que faut-il comprendre d'une telle annonce ou décision concernant la relance de l'importation des voitures? D'aucuns se sont interrogés sur l'utilité et l'horaire d'une telle annonce, alors que le pays s'inscrit déjà dans de nouvelles optiques plus prometteuses, notamment suites aux dernières visites d'Etat du président de la République Abdelmadjdi Tebboune, plus particulièrement en Italie et en Turquie.

On se rappelle que le chef de l'Etat avait, lors d'une rencontre avec les représentants de la presse nationale, plaidé en faveur d'une industrie mécanique et électrique, moins onéreuse et plus rentable, à tout point de vue. Au-delà du souci de vouloir satisfaire la demande nationale, en vue de combler le déficit prononcé en voitures sur le marché national, aborder la question de la relance de l'industrie automobile ou mécanique est-ce toujours d'actualité?

La question mérite d'être posée, d'autant plus que dans la sphère automobile mondiale, les choses évoluent à une vitesse vertigineuse.

En effet, ils sont nombreux ces spécialistes de la question à penser que «l'Algérie, après avoir raté cette opportunité stratégique depuis les années 70, devrait se tourner vers d'autres perspectives plus prometteuses, que l'industrie automobile classique». A ce titre, certains estiment qu'il est illusoire de croire que l'on pourrait relancer l'industrie mécanique à l'ère des évolutions fulgurantes de l'intelligence artificielle et de la robotisation à outrance. Il s‘agit là d'un grand débat d'actualité qui engage l'avenir de tout un secteur, sachant que l'industrie mécanique est un vecteur structurant, qui est à même de drainer les autres secteurs et de générer des plus-values inattendues.

L'activité événementielle réalisée par l'union des organisations patronales sonne comme une contribution dans ce cadre, afin d'enrichir le débat et faire émerger les bonnes issues et solutions. Reste à esquisser la bonne stratégie sectorielle, les objectifs et une vision claire du programme à échelonner sur le terrain. Il faudra aussi agir sur l'écosystème à instaurer et à favoriser, en vue de relancer les activités annexes et la sous-traitance, notamment pour ce qui est de la pièce détachée et des équipements y afférents. Dans ce sens, les industriels et opérateurs algériens semblent tentés par des procédés de co-localisation.