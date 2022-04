Dans son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, le président de la République a fait des annonces fortes, tant au plan social que politique. Interrogé sur le bilan qu'il fait de ce premier trimestre de 2022, une année qu'il a voulu celle du redémarrage économique, Abdelmadjid Tebboune a officiellement confirmé qu'il procédera à un remaniement gouvernemental, sans toutefois en préciser ni la date exacte ni l'ampleur de ce changement. Il a cependant laissé entendre que certains ministre seraient probablement reconduits, ou promus à d'autres portefeuilles ministériels comme celui du Travail et de la Sécurité sociale. En un temps record, Youcef Cherfa, a relevé le défi de concrétiser sur le terrain l'un des plus ambitieux projets que le président a mené envers les jeunes chômeurs. Il a été en effet procédé à la distribution de cartes «Chifa» aux bénéficiaires de l'allocation chômage. En plus d'une allocation chômage, cette catégorie de la population aura une couverture sociale. Le deuxième ministre qui a eu les louanges du président a été celui de l'Habitat, Tarek Belaribi, à qui a été spécialement confié, en septembre dernier, la tâche de réaliser les grands stades du pays. Le président s'est dit satisfait du travail de Belaribi puisque ces grandes infrastructures sportives verront enfin le jour. Le remaniement gouvernemental a été susurré depuis ces dernières semaines plaçant ainsi l'actuel gouvernement sur la sellette. Dix mois après son installation, Aïmene Benadderrahmane n'a pas pu insuffler une dynamique et donner du mouvement à une sphère économique toujours tétanisée. L'attelage gouvernemental a donc déçu et les performances sont en deçà des attentes.

Toujours dans le cadre de ces annonces Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les salaires seront revus à la hausse avant la fin de l'année 2022, de même que l'allocation chômage. Des décisions qui auront, à coup sûr, une très forte résonance sociale surtout que ces annonces interviennent dans un contexte social particulier et tendu. Au bonheur des ménages algériens, les augmentations salariales seront les bienvenues après une flambée, par ailleurs mondiale, des produits de consommation. Cela permettra également d'extirper le malaise social induit par un discours pessimiste parfois amplifié à dessein. Interrogé sur la raison des pénuries et les ruptures que connaissent certains médicaments, le président a estimé que cette situation n'est pas normale. Aussi a-t-il révélé que 37 inspecteurs de la présidence de la République sont en train d'enquêter sur ce dossier et dont les résultats seront rendus publics. Nous détaillerons toutes les annonces faites par le président dans notre prochaine édition.