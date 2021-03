Les anciens députés ne désespèrent pas de se voir portés, une fois de plus, sur les listes des candidatures des législatives de juin 2021. Cela, malgré la promulgation de la loi organique électorale, qui met fin clairement aux espoirs de ces derniers. C'est, en tous cas, ce qui ressort de correspondances adressées, par ces derniers, au Conseil constitutionnel et à l'Autorité nationale indépendante des élections Anie, croit-on savoir de sources concordantes. Les députés en question qui ont totalisé deux mandats successifs ou séparés, s'interrogent sur leurs chances de «pouvoir se présenter aux prochaines élections». N'ayant pas achevé leurs mandats, du fait de la décision de dissolution de l'APN prise par le président de la République, ils réclament des explications, dans l'espoir d'une issue favorable. Ces malheureux ex-députés qui n'ont accompli que 3 années et 9 mois seulement de leur mandat de cinq années, ne désespèrent pas de voir leur voeux exaucés. Argumentant leurs réactions, ces parlementaires carriéristes se disent «préoccupés de ne pas pouvoir bénéficier d'une retraite complète», du fait de l'interruption de leur mandat, par voie de dissolution. Il y a lieu de signaler que, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, l'article 200 de la nouvelle loi organique sur les élections, interdit à ces députés ayant accompli deux mandats successifs ou séparés de se présenter aux élections législatives ou locales. Une manière de faire barrage aux carriéristes de l'Assemblée populaire nationale, et d'ouvrir la voie aux jeunes et aux compétences, afin de prendre part aux changements en cours. Ce sont là les engagements politiques et électoraux pris par le président de la République, quant à impliquer de manière réelle la jeunesse dans la gestion des affaires du pays.