Etre femme est un combat de tous les instants. Et un 8 mars sert à faire une sorte de bilan à l'échelle individuelle et collective. Le Président Tebboune, qui a tenu à marquer ce rendez-vous que se donne l'humanité entière pour célébrer sa moitié, a choisi d'adresser son message à la femme arabe. Celle-ci partage avec l'Algérienne tellement d'espoirs, de lutte et de défis. Le chef de l'État aurait pu se contenter d'un traditionnel message aux Algériennes, mais il a choisi de missionner le Premier ministre de lire en son nom une allocution présentée lors d'une Conférence organisée en coordination avec la Ligue des États arabes. Le thème de la rencontre est parlant: «La femme arabe...singularité et aspirations». Entre sa «singularité» et ses «aspirations», la femme arabe évolue dans un environnement particulier où la résurgence des idéologies archaïques, ces 30 dernières années, ont complexifié son combat individuel et collectif. Cela en apparence. Dans la vraie vie, «la femme arabe a franchi des pas importants dans divers domaines, en tant qu'ambassadrice et diplomate auprès des instances de l'ONU et en tant que savante dans divers domaines scientifiques ce qui lui a valu des distinctions au niveau régional et international», souligne le chef de l'État dans son message. Ce constat pourrait s'apparenter à l'arbre qui cache la forêt, disent les jusqu'au-boutistes. Mais l'autre réalité est que «la femme arabe s'est également distinguée en gérant des portefeuilles ministériels divers dont les Affaires de la femme, la Santé, les Affaires étrangères et la Défense mais aussi en assurant le poste de chef de gouvernement», fait remarquer le Président Tebboune.

Cette visibilité de plus en plus évidente de la femme arabe dans la sphère publique contribue d'une manière ou d'une autre, estime le chef de l'État, à l'instauration et la préservation de la paix dans les régions de conflits armés. En choisissant cet exemple particulier en ces temps de guerre en Ukraine, Abdelmadjid Tebboune entend certainement placer la femme en général et l'arabe en particulier sur le front de paix. Il en veut d'ailleurs pour preuve que l'ONU à travers sa résolution 1325 «consacre la participation paritaire et à part entière de l'élément féminin aux opérations de maintien de la paix». Cette allusion directe à la femme en période de guerre éclaire la conviction du Président Tebboune quant à la nécessité d'impliquer la femme «pour parvenir à une paix durable dans les différentes contrées du monde». Mais dans tout ce qui passe aujourd'hui sur la planète, le chef de l'État a choisi de rendre «un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante» depuis 74 ans. Le combat héroïque des Palestiniennes s'est retrouvé sur des décennies dans les luttes de leurs soeurs algériennes, tunisiennes, égyptiennes et dans tout le Monde arabe. Toutes s'étaient battues et se battent encore mais la Palestinienne fait face à cet hydre abject et destructeur. Faut-il aider la Palestine? La conviction de Tebboune est sans faille. Mais pour réussir ce pari avec l'Histoire, les États arabes doivent oeuvrer ensemble pour «la consolidation des acquis de la femme en consacrant son autonomisation dans tous les domaines», préconise le chef de l'État. le propos est révolutionnaire. Les responsables arabes sauront-ils l'interpréter dans l'intérêt de la paix et du développement de la région? Le président de la République les met sur la piste des «domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales de pointe».

Abdelmadjid Tebboune n'omet pas de signaler que «la Journée internationale de la femme est célébrée cette année dans une conjoncture exceptionnelle que nous vivons depuis deux ans à l'instar de tous les pays du monde en raison de la pandémie de Covid-19 qui a affecté tous les aspects de la vie sociale et économique». Il rappellera que «dans ce contexte particulier, de nombreuses femmes arabes ont pu accomplir des réalisations dans divers domaines et se sont brillamment distinguées, et avec mérite». Et le Président de clore son message en affirmant que ces femmes-là ont pu «décrocher des distinctions au niveau régional et international et de faire honneur à notre nation arabe». Oui. La femme peut s'élever à être la fierté d'une nation. C'est la substance du message présidentiel.