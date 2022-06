Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu, avant-hier, l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie, Maxim Sobh, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Maxim Sobh a déclaré au terme de cette audience que sa rencontre avec le président Tebboune était une occasion d'évoquer les relations «historiques et particulières» entre les deux pays, ainsi que les perspectives de développer et d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. L'ambassadeur a indiqué avoir transmis au président Tebboune les «plus sincères salutations» de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il a souligné, d'autre part, avoir exprimé ses félicitations au président Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ajoutant avoir «échangé les félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Ukraine». Le chef de l'État a également reçu le même jour l'ambassadeur de Suisse, Lukas Rosenkranz, qui, lui aussi, a rendu au président Tebboune une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, Lukas Rosenkranz, a exprimé ses meilleurs voeux à l'Algérie qui célèbre le 60e anniversaire de son indépendance, et rappelé le rôle «facilitateur» de son pays dans le cadre des accords d'Évian. L'Algérie et la Suisse ont eu des «avancées» sur plusieurs volets de coopération, notamment dans les domaines économique, culturel et scientifique, a-t-il ajouté, exprimant son souhait de voir les relations bilatérales se renforcer davantage et dans «une bonne dynamique basée sur le respect mutuel, la sincérité et l'amitié» entre les deux pays.