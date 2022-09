Faisant l'objet d'un engouement sans précédent, le marché algérien de l'énergie explose en matière de partenariat. Les dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement et le renouvellement des institutions ont eu des effets indiscutables en matière d'attractivité.

C'est dans cette optique que s'est tenu, ce mardi, une rencontre, entre le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et la directrice générale de la société allemande Wintershall Dea AG, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Mme Dawn Summers. Spécialisée en énergie, la société Wintershall, filiale du groupe allemand BASF, ambitionne d'explorer les opportunités d'investissements en Algérie, dans le domaine des hydrocarbures.

À ce titre, le ministère de l'Énergie et des Mines a fait savoir que «les parties ont abordé les opportunités d'investissement et de coopération dans le domaine du développement et le transport de l'hydrogène, le transport des hydrocarbures et le captage et stockage du carbone (ccs)». Il faut dire que l'importance du développement de ces axes réside dans le renforcement du transfert technologique et dans les opportunités de créer de la plus-value. Cette dernière s'articule autour du développement de certaines filières stratégiques, telles que la pétrochimie.

L'objectif étant de porter l'exploitation et la transformation des hydrocarbures, à des niveaux supérieurs. De même importance, le développement de l'exploration permettrait de maintenir cette nouvelle dynamique et de donner une visibilité sur le terrain aux orientations économiques retenues par l'État.

C'est dans ce sens que Mohamed Arkab a insisté sur «les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur énergétique en Algérie, notamment l'exploration, le développement et l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs». Ces dernières rejoignent une vision globale qui se trouve dans le besoin de valoriser les acquis et les avancées enregistrées.

C'est précisément sur cette base que va se constituer un tissu industriel fort, à même de relever les défis de l'heure. D'autant plus que devant une mutation imminente du marché mondial de l'énergie, l'Algérie se trouve devant une opportunité inédite de repositionnement. Autant dire que la concrétisation de ces partenariats dans le domaine de l'énergie, intervient dans une phase cruciale de la relance économique.

Il s'agit d'un apport substantiel en matière de développement et de croissance. Cela étant, il est impératif, de sécuriser ces actions de coopération par l'éradication définitive des obstacles et des lenteurs administratives. Car il faut le dire, les premiers changements ressentis en matière de gestion, découlent d'une application rigoureuse des nouvelles dispositions de loi, et reflètent une détermination sans faille de

l'État à sortir du marasme qui a caractérisé les anciennes gouvernances. C'est précisément cette approche qui a renforcé l'attractivité du marché algérien de l'énergie.

C'est ce qu'a eu à relever Mme Summers qui n'a pas manqué de souligner lors de cette rencontre, que «les discussions ont été très fructueuses et que l'Algérie est un candidat de choix pour un partenariat énergétique renforcé. Elle a manifesté la volonté et l'engagement de Wintershall à renforcer sa présence en Algérie». Sur cet élan, la rencontre s'est soldée par l'indication de renouveler les rencontres entre Sonatrach et Wintershall, incluant des discussions avec Alnaft.