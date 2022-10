Décidément les nouvelles sont bonnes pour les Algériens. Alors que l'institution de Bretton Woods revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie algérienne, voilà que le géant automobile Stellantis signe avec le gouvernement algérien pour la production de véhicules de marque Fiat. Un accord-cadre vient d'être signé à Alger entre M. Samir Cherfan, directeur de la région Moyen-Orient Afrique de Stellantis et M. Boussoussa Zineddine directeur de la coopération du ministère de l'Industrie algérien. Cet accord-cadre porte un projet de développement en Algérie d'activités industrielles, d'après-vente et de pièces détachées pour Fiat, une des marques emblématiques de Stellantis, ainsi que le développement de la filière automobile en Algérie. Cette cérémonie a été présidée par M. Ahmed Zeghdar, ministre algérien de l'Industrie et M. Carlos Tavares Chief Executive Officer de Stellantis en présence des ambassadeurs algérien et italien. À l'issue de cette signature, c'est au Palais du gouvernement que le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu M. Carlos Tavares. «Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique privilégié liant l'Algérie et l'Italie et en concrétisation des recommandations du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien tenu à Alger le 18 juillet dernier.»,a-t-on appris auprès du département d'Aïmene Benabderrahmane.

M. Tavares a, pour sa part, déclaré; «La signature de cet accord-cadre s'inscrit au regard de la place historique qu'occupe Stellantis et ses marques sur le marché automobile algérien» Et d'ajouter; «La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat qui aura à coeur de satisfaire les attentes des clients algériens.»

Ce paraphe rend compte de la volonté de l'État algérien d'aller de l'avant dans le dossier automobile, tout en veillant à préserver les intérêts du pays, en exigeant, notamment une intégration industrielle et technologique et faire de la filière automobile une filière créatrice de valeur, performante et pérenne.

En vertu de cette convention-cadre, le constructeur italien lancera donc en Algérie un projet de construction et de production de véhicules de la marque emblématique italienne Fiat et développera les activités industrielles et les services après-vente et de pièces détachées de cette marque. Il est prévu que «les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie, dans la zone industrielle de Oued Tlélat, à Oran, devraient être disponibles à partir de la fin de l'année 2023. Les Algériens pourront alors prétendre à plusieurs modèles de véhicules, entre touristiques et utilitaires, de la marque Fiat fabriqués en Algérie et qui seront disponibles.

Signalons que M. Tavares, a indiqué que Fiat apportera à l'Algérie «les modèles, les plates-formes et les technologies» les plus abouties, soulignant que le groupe a parfaitement «compris l'intérêt de l'Algérie, à savoir converger le plus rapidement possible vers une intégration locale, la plus élevée possible», un intérêt qu'il dit partager.

Cette intégration va «progresser au fur et à mesure que le marché se développera et que notre part de marché se développe aussi», a-t-il encore assuré, estimant que le marché algérien possédait un «potentiel très important».

«C'est un honneur, une joie et une opportunité d'être en Algérie avec des équipes dont le travail a été très convergent, ce qui augure d'un avenir souriant, compte tenu de la qualité de la relation déjà établie durant les dernières semaines», s'est-il réjoui.

Finalement Stellantis qui a fait preuve d'une grande résilience et qui a toujours su se conformer aux exigences du gouvernement algérien, revient en force sur le marché algérien, avec la volonté de devenir un acteur majeur du développement de la filière automobile.