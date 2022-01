La France, mère-patrie présumée des droits de l'homme, semble ne plus reconnaître ses enfants. Est-elle contrainte d'adopter un rejeton de son produit colonial comme Éric Zemmour, qui se réclame du régime de Vichy et du général de Gaulle, en même temps? Pensez-vous, M. Zemmour, que la France des Lumières cédera à un obscurantiste pour réécrire son Histoire et proposer sa candidature à l'élection présidentielle au mois d'avril prochain? «Le suicide français, n'aura pas lieu», M. Zemmour. En réalité, pour commencer, le futur candidat n'est lui-même pas français d'origine et n'a d'ailleurs rien d'européen. Il déclare tapageusement: «Je suis d'origine juive, kabyle, berbère... etc et enfin française.» Il faudrait déjà rappeler à M. Zemmour qu'il n'y a que quelques décennies que ses parents ont été déclarés

«Citoyens français» par le décret Crémieux de 1870, alors qu'ils avaient renié leur origine. La France d'aujourd'hui est-elle forcée de réveiller et nourrir sa mémoire coloniale pour bâtir son futur dans le monde d'aujourd'hui? Le futur candidat à la présidentielle française peut-il s'octroyer le pouvoir du roi Louis XIV pour décider qui est qui, en mettant en cause l'idéal de la République française? C'est le comble du ridicule: le fait d'emprunter un prénom français et garder son nom d'origine, suffit-il pour prétendre que «Napoléon est son grand-père et Jeanne d'arc sa grand-mère?» Non M. Zemmour: Zinedine Zidane n'a pas besoin d'emprunter le prénom de Jean-Pierre pour être français et s'inscrire dans les annales de la France. Il est aussi fier d'être un Kabyle, d'origine algérienne. Il a brandi le drapeau français à travers le monde avec fierté et honneur mais sans pour autant oublier ses origines.

Victimes de la guerre mondiale

Il n'est pas le seul d'ailleurs: la liste est longue et sur tous les plans. Ah si les cimetières

parlaient! Saviez-vous M. Zemmour que les prénoms les plus couramment portés par les victimes de la Première Guerre mondiale pour défendre la France, inscrits d'ailleurs sur les monuments aux morts, sont ceux des Maghrébins?

M. Zemmour; vous ou votre famille qu'avez-vous fait pour la France, bien que vous ayiez quand même pu bénéficier de la citoyenneté française? En vous en prenant aux Maghrébins, dont le sang a été versé pour que la France vive. Une étude parue, le 9 novembre 2018, dans le quotidien Le Parisien certifie que «le prénom de Mohamed est parmi les 50 plus courants, devant les Martin et les Mathieu, morts pour la France. Il y avait sur les champs de bataille 175000 Algériens, 80000 Tunisiens et 40000 Marocains pour défendre la France. 36000 Maghrébins y ont trouvé la mort». Ils s'appelaient Mohamed, Saïd, Ahmed, Arezki, Ferhat, Lounès... etc. Ainsi, s'ils n'avaient pas une égalité de droits dans les colonies, les membres des troupes coloniales étaient considérés comme de la «chair à canon» et ils avaient tout juste le droit de mourir, tués pour servir la France. Le même scénario s'est répété durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes nord-africaines se comptaient par dizaines de milliers à défendre la France sur les champs de bataille contre les nazis. Et elles sont classées parmi les plus décorées.

Les juifs et la gestapo

Les tirailleurs algériens ont reçu plus de 20% des plus hautes distinctions décernées (drapeaux décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire et fourragères rouges à la couleur de la Légion d'honneur), certifient les archives françaises. M. Zemmour: il vous suffit de visiter les cimetières et les monuments aux morts de la République française pour vous en rendre compte. Qu'avez-vous apporté, vous, à la France? On n'a rien à ajouter aux propos de l'artiste français, Guy Bedos, d'origine juive-algérienne, qui tempêtait: «Zemmour est un Kabyle juif d'Algérie. Il est français. Mais il veut être plus français que les Français. Mon grand-père était bâtonnier à Alger, il a milité pour le décret Crémieux qui avait pu rendre les juifs d'Algérie: français. Rétrospectivement, quand je vois Zemmour, je le regrette.»

«Accuser les musulmans d'antisémites:auront-ils besoin de vous rappeler M. Zemmour qu'Abdelkader Mesli, l'imam parisien, un des résistants de la France libre, a sauvé des centaines de juifs pendant la Shoah? Il a, avec l'aide de Kaddour Benghabrit, directeur et fondateur de la mosquée de Paris, confectionné des certificats de confession musulmane pour protéger les juifs. À cette époque-là, la Mosquée de Paris était devenue un refuge pour des centaines de familles juives, pourchassées par la police et la Gestapo et celle de la collaboration du régime de Vichy. Éric Zemmour bientôt nous dira que le maréchal Pétain avait sauvé plus de juifs, durant la Seconde Guerre mondiale qu'Oskar Schindler: un industriel allemand. Ce dernier avait dépensé sa fortune pour racheter 1100 juifs qui devaient être déportés vers les camps de concentration d'Auschwitz. Henri Zajdenwerger, 94 ans, un rescapé de la Shoah, répond à Éric Zemmour visant à réhabiliter Pétain et déclare le 2 janvier dernier: «Pour moi, c'est une ordure ce type-là. Il sait très bien qu'il ne sera jamais président de la République. Il veut faire parler de lui. D'ailleurs, je ne comprends pas comment un type comme lui, juif de surcroît, puisse afficher des sentiments plus à droite encore que l'extrême droite.». Non M. Zemmour, «La France n'a pas dit son dernier mot». Mais, elle le dira bientôt.