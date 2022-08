Les terribles incendies des wilayas d'El Tarf, El Kala, Souk Ahras et autres ont ravivé les peines et les douleurs de l'été 2001. Les Algériens ont revécu avec stupeur les mêmes malheurs qui se sont abattus, cette fois, sur les populations de plusieurs zones de la région Est du pays. Cela a suscité l'émergence d'un vaste élan de solidarité, qui fait honneur aux vertus humanistes et fraternelles des Algériens.

Du coup, dès les premiers instants des incendies, des centaines d'Algériens âgés et jeunes, ont afflué vers les zones sinistrées apportant aide et assistance aux soldats du feu. Aux côtés des pompiers, des soldats de l'Armée nationale, des gendarmes, des gardes forestiers et autres policiers, les jeunes Algériens, essentiellement, ont contribué, avec les moyens du bord, à lutter contre les incendies et à organiser les secours et les évacuations des populations vulnérables. Dans certains cas, au détriment de leur sécurité et de leurs vies même. Une forme de solidarité séculaire ancrée dans les us et coutumes de l'Algérien, de quelque horizon qu'il soit. Face à un tel drame épouvantable, l'Algérien a laissé libre cours à sa vertu, à savoir venir en aide aux autres, apporter son grain de sel à l'oeuvre collective de solidarité nationale.

Cela, à telle enseigne que le ministère de la Solidarité nationale s'est vu noyé dans cet élan gigantesque d'entraide et de solidarité. Spontanément et sans détour, les Algériens ont lancé sur les réseaux sociaux, comme à l'accoutumée, une vaste opération de solidarité avec les familles et les victimes des incendies de l'Est du pays. Dans les cités et les chefs-lieux de wilayas, les aides et la solidarité s'organisent, moyennant les appels des différentes plates-formes sociales et le porte-à-porte à la recherche des bienfaiteurs, notamment chez les hommes d'affaires, les industriels, les grossistes, et autres. Les premières aides à affluer vers les wilayas sinistrées sont celles du tissu associatif local, à travers des camions remplis d'eau de source et minérale et autres denrées alimentaires indispensables. Jusqu'à des heures tardives de la nuit, des camions affluant de différentes régions du pays remplis d'aides diverses, arrivent sur les lieux. Des associations locales, comme celle des orphelins, ont mis en place des comités de crise, afin de gérer les aides et les contributions diverses. De différentes wilayas du pays, les aides sont acheminées jusqu'à El Taref et Souk Ahras, les deux wilayas les plus touchées par les incendies. Sur place, l'aide s'organise en fonction des besoins identifiés ou exprimés par les populations locales sinistrées. À Tizi Ouzou, Sétif, Oran, Mostaganem, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Béjaïa, Alger et d'autres wilayas, l'élan de solidarité se confirme et s'élargit de jour en jour. Selon les informations des responsables locaux de Mostaganem, une caravane de solidarité contenant 60 tonnes de produits alimentaires, pharmaceutiques et autres équipements nécessaires a pris le départ, dans la soirée de jeudi du siège de la wilaya, au profit des familles sinistrées des feux de forêts de la wilaya de Souk Ahras et Taref. Ainsi, trois camions d'une capacité de 20 tonnes chacun, ont ainsi acheminé d'importantes quantités de produits alimentaires, des couvertures, de la literie et d'autres produits vers ces wilayas. Par ailleurs, la solidarité n'a pas été tous azimuts. Nombre d'organisations et de syndicats relevant du secteur pharmaceutique, parfois en relation avec le ministère de tutelle, ont été derrière un vaste élan d'aides ciblées. C'est le cas de ces aides acheminées par les Laboratoires Frater-Razes, qui ont fait montre d'un beau geste de solidarité, en envoyant un semi-remorque de produits pharmaceutiques, entrant dans les soins de brûlures et autres. Ils ne sont pas les seuls à opter pour de telles opérations. L'organisation médicale ONG Medsa a, elle aussi, en collaboration avec l',a acheminé sa «première vague de la caravane médicale d'urgence en direction de la wilaya d'El Taref, vers les zones les plus sinistrées par les derniers incendies».

Des aides médicales qui constituent un grand appui aux monde hospitalier, notamment les paramédicaux et autres personnels soignants en charge des centaines de blessés admis en urgence dans les différents hôpitaux des wilayas sinistrées. Pour leur part, les hommes d'affaires tentent eux aussi d'organiser la solidarité à leur niveau. C'est le cas du Crea qui a mis en place une cellule de veille pour la collecte et l'acheminement des aides, avec des appels aux aides, diffusés sur ses pages sur les réseaux sociaux, en direction de ses adhérents et autres. Il y a lieu de signaler que les réseaux sociaux ont accompli un travail de sensibilisation remarquable, tout au long de cette nouvelle tragédie, relayant toutes les initiatives caritatives et de bienfaisance. Ayant diffusé des scènes impressionnantes des incendies encerclant des familles entières, des bus de transport en feu en direct, des troupeaux calcinés par les feux, des scènes de panique générale des habitants des cités populaires menacées par les feux, les modérateurs des pages virtuelles ont accompagné fidèlement les événements.

D'autres sites spécialisés ont prodigué des conseils pratiques, face à des victimes présentant des cas de brûlures de différents degrés. Des explications assez explicites et claires, qui constituent un plus pour toutes personnes intéressées et versées dans l'assistance des équipes de secouristes et autres.

D'autres sites ont préféré sensibiliser autour de la veille et de la vigilance, mettant à disposition les numéros de téléphones à quatre chiffres (gratuits) des différents services de la Gendarmerie nationale, police, DG des forêts, Protection civile, l'ANP, etc.... pour dénoncer tout comportement suspect près des forêts, des buissons ou des champs de récoltes.