Plus de 200 membres de la communauté nationale établie à Moscou ont assisté à la cérémonie commémorative du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, organisée par l'ambassade d'Algérie en Russie. Le programme de cette cérémonie a débuté par la levée du drapeau national, porté par un groupe de jeunes enfants, au chant de «Min Djibalina», suivie de l'hymne national «Qassamen». L'assistance a procédé à la récitation de la Fatiha et l'observation d'une minute de silence. L'ambassadeur Smaïl Benamara a prononcé une allocution portant sur la symbolique de cette date historique dont le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «a voulu qu'elle soit célébrée d'une manière exceptionnelle tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, par les membres de la communauté nationale».Il a insisté sur «les devoirs de mémoire et de fidélité qui incombent aux nouvelles générations pour perpétuer le message de Novembre et des Chouhada». En outre, l'ambassade d'Algérie à Moscou a accueilli une exposition de tableaux peints par l'artiste-peintre russe Valhonskaya Lyudmila, représentant différents paysages de l'Algérie. Ces oeuvres très appréciées ont été réalisées alors que l'artiste n'a jamais visité l'Algérie. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance festive par un déjeuner-buffet en l'honneur des invités qui ont pu déguster différents plats traditionnels de la cuisine algérienne. L'ambassade a également organisé, dimanche, un tournoi footballistique, regroupant huit équipes avec la participation de 62 joueurs parmi la

communauté nationale.