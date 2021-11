Nous sommes dans la banlieue algéroise. De grands travaux sont entamés sur une carcasse de villa. Placoplâtre, alucobond et beaux spots lumineux y sont installés. On croirait qu'il s'agit d'un restaurant de luxe qui s'apprête à ouvrir ses portes. Quelques jours plus tard c'est le lever de rideau. Étonnement général! C'est un énième showroom de voitures de luxe qui a ouvert ses portes. Des bolides y sont fièrement exposés. On y trouve notamment de belles allemandes, à l'image des Volkswagen Tiguan, des Mercedes Class ou même des Peugeot Partner. Ils sont bichonnés à longueur de journée par les employés, en attendant qu'ils trouvent preneur. Comme dans les magasins des grands couturiers aux Champs-Élysées, un seul modèle de chaque marque y est exposé.

Les prix n'ont, eux aussi, rien à envier à ceux pratiqués sur la plus belle avenue du monde. Pas moins de 500 millions de centimes pour la Partner, considérée pourtant comme un véhicule grand public. Pour les

autres, il faut au moins un «erg» (comme on dit dans le jargon du milieu, ndlr). C'est à-dire un milliard de centimes, 10 millions de dinars! Des tarifs qui peuvent paraître choquants pour le commun des mortels, mais ils ne semblent pas refroidir les acheteurs. Ce showroom se vide aussi vite qu'une épicerie. Presque chaque jour, une voiture quitte les lieux pour rejoindre son «heureux élu». Elle est remplacée quelques jours après, par un modèle encore plus somptueux que les précédents. Autre preuve de la prospérité de ce type de business: le fait qu'ils pullulent à chaque coin de rue. Ils semblent être devenus la tendance chez les commerçants, comme c'était le cas, avant avec les supérettes, cybercafés et autres taxiphones. Il n'y a presque pas une commune dans le pays où il n'y a pas un magasin du genre. Ils sont en passe de devenir plus nombreux que les centres de santé...Pour dire quelle proportion ont pris ces «échoppes» d'un nouveau genre. Un véritable paradoxe quand on sait que l'importation de véhicules neufs est suspendue depuis l'année 2018. Les usines de montage sont-elles à l'arrêt depuis presque 2 ans. Comment font-ils alors pour se procurer ce genre de bolides? On importe à partir de l'étranger, avec nos propres devises», soutient Larbi, un «revendeur» de voitures sur les trottoirs, qui vient d'ouvrir son propre multi- marques. Les clients ont le choix de payer en devises ou en dinars, ici ou à l'étranger. «On peut leur obtenir le modèle qu'ils veulent. Il y a ceux disponibles chez nous mais on propose aussi des commandes spécifiques, avec des délais de livraison raisonnables, ne dépassant pas les 2 mois», soutient-il. «L'essentiel c'est qu'ils payent», rétorque-t-il avec un large sourire. Tout semble, jusqu'ici, légal puisque les réserves de change de l'État ne sont pas utilisés dans les transactions. C'est de bonne guerre avec un commerce destiné à une clientèle aisée. Néanmoins, en ce qui concerne la légalité, c'est une autre paire de manches. La loi autorise-t-elle ce genre de business? L'activité «officielle» de concessionnaire automobile est gelée depuis plus de 3 ans, faute de délivrance d'agréments. Or, ce sont eux les seuls habilités à vendre des véhicules. Après une petite enquête, on découvre que la majorité travaille au «noir». Les plus «réglos» utilisent des registres du commerce d'autres activités. Ce qui fait que la seule entrée d'argent pour le Trésor est celle de la location de leurs locaux, quand elle est rarement faite dans les règles de l'art. Il y a également les taxes douanières, lors de l'importation, mais elles aussi sont rarement payées, car la majorité de ces «bagnoles» est importée avec des licences de moudjahidine. Il s'agit d'un avantage accordé aux anciens combattants qui leur permet, tous les 5 ans, une exonération des taxes douanières à l'achat d'un véhicule touristique et utilitaire. Toutefois, ces licences sont vendues au plus offrant.

Ces «importateurs» les achètent pour réduire considérablement le prix de revient de leurs «marchandises». Ils profitent d'avantages accordés aux personnes pour se faire de l'argent. Si ce n'est pas du trafic, cela y ressemble beaucoup. En tout cas, ils narguent aussi bien les pouvoirs publics que les citoyens. Sur les dizaines de milliards exposés et au nez et à la barbe de tous, l'État ne bénéficie presque d'aucun centime. Incroyable...